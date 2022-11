Pérou : une collision entre un avion et un véhicule de pompiers fait deux morts

Un avion de ligne est entré en collision lors du décollage avec un camion de pompiers à l'aéroport de Lima, vendredi 18 novembre. Deux pompiers ont été tués.

Un avion de ligne a percuté un camion de pompiers à l'aéroport de Lima, au Pérou, vendredi 18 novembre. Le véhicule a été pulvérisé, et l'avion a fini sa course à moitié en feu. Les 106 passagers et six membres du personnel ont été évacués, tous sains et saufs. L'accident a fait deux morts et un blessé grave, les pompiers à bord du camion.

Les résultats de l'enquête attendus dans l'après-midi

La tour de contrôle a-t-elle réagi à temps ? "Nous nous en remettons aux autorités, et dans tous les cas, nous prendrons nos responsabilités si nécessaire", a déclaré Rocio Espinoza, la responsable communication de l'aéroport de Lima, qui a précisé que "tout a été pris en charge par les autorités", et que les résultats de l'enquête devraient être connus "d'ici quelques heures". Tous les vols sont suspendus.