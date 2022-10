Guerre en Ukraine : la journaliste et dissidente russe Marina Ovsiannikova, recherchée par le Kremlin, donne de ses nouvelles et se dit "innocente"

La journaliste Marina Ovsiannikova a donné de ses nouvelles. La dissidente russe, en fuite depuis son assignation à résidence décidée par le tribunal de Moscou fin septembre, s'est dite "totalement innocente", dans un message posté mercredi 5 octobre sur Twitter.

"Puisque notre Etat refuse de respecter ses propres lois, je refuse de me conformer à la mesure de contrainte qui m'a été imposée à partir du 30 septembre 2022 et je m'en libère", explique celle qui a aussi été placée sur la liste des personnes recherchées par le Kremlin. En août, elle avait été arrêtée et placée en détention provisoire à Moscou. Elle est poursuivie pour avoir discrédité l'armée.

Elle a fui avec sa fille de 11 ans

La journaliste, qui avait fait irruption sur un plateau de télévision en mars pour montrer son opposition à la guerre en Ukraine, explique avoir fui son régime d'assignation à résidence, décidé le 30 septembre, sans préciser si elle se trouve toujours en Russie. Contacté par franceinfo, son avocat n'a pas donné d'informations supplémentaires mais a expliqué qu'il communiquerait "bientôt". Le 1er octobre, son ex-mari avait annoncé sur RT qu'elle avait pris la fuite avec leur fille de 11 ans.

Mi-mars, quelques jours après le déclenchement de l'offensive en Ukraine, Marina Ovsiannikova avait interrompu le journal télévisé du soir de la grande chaîne russe Pervy Kanal, où elle travaillait comme journaliste depuis près de vingt ans. Elle avait agité en plein direct une pancarte appelant à la fin des combats et exhortant les Russes à "ne pas croire la propagande".