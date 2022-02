Guerre en Ukraine : "La guerre est totale", affirme Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères

"La guerre est totale", affime Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, vendredi 25 février sur France Inter. "Le président Poutine a choisi la guerre, il a choisi de sortir l'Ukraine de la carte des États (...). L'affaire du Donbass n'était qu'un prétexte, ce que voulait Poutine c'est la soumission de l'Ukraine", ajoute Jean-Yves Le Drian.

L'annonce par Vladimir Poutine d'une opération militaire en Ukraine, jeudi 24 février, a suscité une condamnation unanime de la communauté internationale. De nombreux pays, dont la France, ont notamment estimé que les actions du président russe bafouent les grands principes qui régissent les rapports entre Etats.

L'Union européenne a d'ores et déjà décidé de limiter drastiquement l'accès de la Russie aux marchés de capitaux européens et à des "technologies cruciales", en la privant de composants électroniques et de logiciels, et interdire d'exporter vers la Russie des avions, pièces et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l'industrie pétrolière.