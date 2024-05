Guerre en Ukraine : la France dément de nouveau avoir envoyé des troupes au sol

Non, la France n'a pas envoyé de troupes en Ukraine. Paris a dénoncé, lundi 7 mai, sur le compte X du ministère des Affaires étrangères, une nouvelle "campagne de désinformation" sur le déploiement de soldats français sur le sol ukrainien. Le Quai d'Orsay montre en outre deux posts affirmant qu'une unité de la Légion étrangère commandée par un Français a été envoyée pour combattre au côté des forces ukrainiennes.

Le média Asia Times a soutenu samedi que Paris avait déployé des hommes "en soutien de la 54e brigade ukrainienne mécanisée indépendante à Slaviansk", provenant du "3e régiment d'infanterie" de la Légion. Il ajoute que cent hommes, spécialisés dans "l'artillerie et la surveillance", seraient déjà partis, sur un total prévu de 1 500 soldats. Cet article, qui ne cite aucune source, a été repris de nombreuses fois sur différents réseaux sociaux et dans différentes langues, notamment en anglais et en français. Il a aussi été utilisé par des médias établis, comme le site indien Hindustan Times.

Des campagnes de désinformation fréquentes

En février, Emmanuel Macron avait refusé d'exclure l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, suscitant sur internet une vague de publications mêlant exagérations, approximations et fausses informations. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, le président de la République a de nouveau assumé jeudi 2 mai cette position. "Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question". Vladimir Poutine a, quant à lui, ordonné lundi la tenue prochaine d'exercices nucléaires en réponse aux propos de dirigeants occidentaux, dont Emmanuel Macron, selon le Kremlin.

Ce n'est pas la première fois que Paris dément une campagne de désinformation de ce type. En mars, le ministère des Armées avait dénoncé un faux site internet reprenant son logo officiel et invitant 200 000 Français à "s'engager en Ukraine", opération attribuée par plusieurs sources à des intérêts russes ou prorusses.

Début février, Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, avait par ailleurs révélé l'existence d'un réseau coordonné de 193 sites, baptisé "Portal Kombat", chargés de diffuser la propagande russe en Europe et aux Etats-Unis.