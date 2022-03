Guerre en Ukraine : la défense offensive des ambassades russes sur les réseaux

Pour tenter de justifier ou de démentir les actes commis par l'armée du Kremlin en Ukraine, les ambassades russes du monde entier twittent en invoquant des mises en scènes et fake news. Et ce, avec une certaine véhémence peu en accord avec les règles diplomatiques traditionnelles.

Les ambassades russes sont sur tous les fonts pour justifier l’invasion de l’Ukraine. Des accusations démesurées mais qui sont twittées et retwittées des milliers de fois dans toutes les langues. Partout dans le monde et sur tous les réseaux, la Russie tente d’imposer son récit. "Nous allons vous aider à démasquer le néonazisme, un autre aspect de la culture politique ‘si riche’ du régime de Kiev", peut-on lire au Chili. Sur presque chaque évènement de la guerre, les ambassades racontent l’inverse de ce qui est mis en évidence sur place et accusent l’Ukraine. "Les forces nationalistes n’ont pas laissé les civils sortir de Marioupol et Volnovakha", lit-on cette fois-ci en Australie. La France ne déroge pas à la règle : "Vous êtes un bel exemple de russophobie primaire, utile pour démontrer le vrai niveau intellectuel de nos adversaires".

La fin des codes diplomatiques

"Ils ont décidé d’oublier les règles traditionnelles de la retenue et de la politesse diplomatique. Elever la voix c’est l’inverse du diplomate qui, normalement, chuchote. Le diplomate français continuera de chuchoter et le russe ou le chinois a compris qu’il fallait gueuler", explique Gérard Araud, ancien ambassadeur français aux Etats-Unis et en Israël. Parfois, les Occidentaux réagissent. "Désolé mais on ne peut pas rester silencieux. En Ukraine, la Russie massacre des enfants, des femmes et des hommes innocents pour ses propres intérêts. Elle ne combat pas le nazisme. Honte à ceux qui tombent dans le panneau", a ainsi rétorqué l’ambassade allemande en Afrique du Sud.