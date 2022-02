Guerre en Ukraine : le candidat communiste Fabien Roussel propose la tenue d'une conférence des négociants pour "stabiliser les prix"

"Je propose la tenue d'une conférence rapide avec l'ensemble de la profession des négociants pour stabiliser les prix", a déclaré lundi 28 février sur franceinfo le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, à la sortie de la réunion sur le conflit en Ukraine à Matignon, en présence des candidats détenant plus de 300 signatures d'élus. Les sanctions économiques infligées à la Russie vont faire augmenter le prix du gaz et de nombreuses matières premières, et le candidat communiste dit "avoir exprimé sa préoccupation concernant la vie chère des factures qui pourraient s'envoler".

Concernant l'invasion russe de l'Ukraine, Fabien Roussel souhaite "maintenir un lien avec Vladimir Poutine", même s'il "porte la responsabilité exclusive de cette situation". Selon le candidat, "il faut avoir la possibilité de discuter avec Poutine pour obtenir l'arrêt des combats."

Le candidat, lors de cette réunion à Matignon, a enfin proposé la tenue d'une conférence réunissant l'ensemble des pays du continent européen : "Nous sommes plus d'une quarantaine à être concernés par ce conflit et peut-être qu'en exerçant tous ensemble une pression forte sur le dirigeant Poutine, nous pourrions pousser un peu plus la porte pour obtenir ce cessez le feu."