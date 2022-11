Guerre en Ukraine : l’Ukraine une nouvelle fois touchée par des frappes russes

L’Ukraine a de nouveau été la cible d’une attaque russe, jeudi 17 novembre. Odessa, Kiev ou encore Dniepr ont été touchées par des missiles, privant certains habitants d’eau et d’électricité.

Autoradio et caméra embarquée, c’est un matin presque ordinaire pour cet automobiliste à Dniepro (Ukraine). Quand tout à coup, une explosion oblige le conducteur à s'arrêter. Un missile russe vient de tomber juste à côté d’une usine. Dans la région de Zaporijia, un immeuble résidentiel a été détruit. Six corps ont déjà été retrouvés. D’autres villes stratégiques comme Odessa ou Kiev, ciblée par des drones kamikazes, ont également été visées.

L’hiver sera rude

“Malheureusement, c’est possible que les gens doivent changer d’habitation pour quitter les grandes villes vers les villes plus petites, voire l’Europe. Les grandes villes seront très difficiles à habiter, estime Olexei Gontcharenko, député ukrainien privé d’électricité. Je pense que c’est un objectif de Vladimir Poutine de faire partir les gens de leur pays.” L’hiver qui arrive promet d’être rude pour les Ukrainiens, pour certains privés d’eau et d’électricité.