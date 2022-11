Guerre en Ukraine : des Biélorusses se battent contre la Russie

Alliée historique de la Russie, la Biélorussie voit quelques-uns de ses citoyens se battre contre la Russie lors du conflit ukrainien. Un moyen de défiance vis-à-vis du régime d’Alexandre Loukachenko.

Il vit désormais en exil en Pologne. Gleb a 18 ans et il est Biélorusse. Il a quitté son pays il y a deux ans pour échapper à l’oppression et dès le début de la guerre en Ukraine, en février, il rejoint l’armée étrangère de Kiev. Un choix qu’il assume totalement au nom de la liberté et de l’humanité : “Avant la guerre, je pensais être en paix avec moi-même. Pour moi, la mort était la mort et tout le monde finit par mourir. Mais quand j’ai vu ce qu’il se passait en Ukraine, c’était trop, je ne pouvais pas rester sans rien faire.”

2 000 volontaires dans le régiment Kalinowski

Grièvement blessé après avoir reçu un éclat d’obus dans la jambe, Gleb ne peut plus aller au front, à son grand désarroi. Comme lui, d'autres Biélorusses se battent contre les Russes. Si aucun chiffre officiel déterminant le nombre de Biélorusses combattant pour l’Ukraine n’est paru, on recense près de 2 000 soldats volontaires dans le régiment Kalinowski, luttant notamment contre le régime d’Alexandre Loukachenko, à la tête de la Biélorussie depuis vingt-huit ans et allié de Vladimir Poutine.