Guerre en Ukraine : l’horreur des tranchées à Avdiivka

L’armée russe souhaite ardemment s’emparer de la ville d’Avdiivka, en Ukraine. Sur une vidéo tournée en octobre dernier, on découvre l’horreur des tranchées. Récit.

Avdiivka (Ukraine), c’est la ville que les Russes veulent aujourd’hui prendre à tout prix. Cette cité industrielle a été largement détruite. Elle est sous les bombardements permanents. Des soldats ukrainiens, terrés dans une tranchée, défendent précisément cette ville. Des images, filmées en octobre dernier, sont le symbole de cette bataille sanglante. "Nous avons besoin de drones", dit le commandant. Les soldats subissent les vagues d’assaut incessantes des forces russes. Un Ukrainien est blessé par un tir.



931 Russes tués par jour

Oleh Sentsov, le commandant, raconte les pertes des deux côtés. "C’est très important que les gens voient ces images pour qu’ils sachent maintenant, et pas plus tard, combien cette guerre est terrible et cruelle", explique-t-il. Dans la tranchée, un deuxième homme est blessé. Les premiers soins d’urgence sont prodigués à même le sol. La terreur s’installe. Des hommes tentent de s’enfoncer le plus possible dans la terre. L’état-major ukrainien ne communique pas sur ses propres pertes dans cette bataille d’Avdiivka, mais il donne les pertes russes : 931 morts par jour en moyenne.