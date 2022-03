Guerre en Ukraine : l'encombrante amitié de Boris Johnson avec le fils d'un milliardaire russe proche du Kremlin

En pleine chasse aux amis de Vladimir Poutine, le premier ministre britannique Boris Johnson est rattrapé par ses liens avec Evgeni Lebedev. Les deux hommes sont amis depuis que Boris Johnson est devenu maire de Londres en 2008. Evgeni Lebedev est un "fils de" : en l’occurrence, celui d’Alexander Lebedev, ancien agent du KGB devenu milliardaire grâce à sa proximité avec le Kremlin. En 2020, le chef d'Etat nomm son ami à la chambre des Lords.

Aujourd’hui, cette nomination revient en pleine face de Boris Johnson car le profil de ce magnat russe de la presse, propriétaire de deux journaux au Royaume-Uni, The Independent et The Evening Standard, est pour le moins dérangeant.

Pourtant, Il y a deux ans, le fameux MI6, service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni, émet pourtant une note pour mettre en garde le premier ministre contre cette nomination. C’est le Sunday Times qui révèle le document. Mais à l'époque, Boris Johnson balaie cette objection et nomme tout de même Lebedev à la chambre des Lords. Ce titre au sein de la chambre haute du Parlement britannique en 2020 - décerné à vie - a permis à Evgeni Lebedev de s'installer encore un peu plus au cœur de la bonne société britannique, alors qu'il apparaissait déjà régulièrement aux côtés d’élus et de stars du cinéma.

Guerre en Ukraine : l'encombrante amitié de Boris Johnson avec le fils d'un milliardaire russe. Le récit de Richard Place écouter

Une "question de sécurité nationale"

Aujourd’hui, Keir Starmer, leader de l’opposition au Royaume-Uni, s’empare de cette question. "Plus les médias creusent, plus il apparaît que les réserves des services de renseignement étaient sérieuses, et plus le choix du premier ministre doit être questionné, affirme-t-il. On ne peut pas rester les bras croisés et dire : c’est bon, cette nomination a eu lieu… C’est une question de sécurité nationale. Mettons en place un processus pour comprendre ce qui s’est passé : que savait Boris Johnson ? Qu’a-t-il fait en réponse à ces informations ?", accuse l'homme politique.

Toutes les précautions ont-elles été prises avant de nommer son fils à la chambre des Lords ? "Monsieur Lebedev… Lord Lebedev, propriétaire de l’Evening Standard, est un citoyen britannique", répond le ministre Michael Gove, poids lourd du gouvernement, arguant qu'"En première page de son journal, Lord Lebedev a condamné les décisions de M. Poutine. Il faut établir une distinction entre ce que font les parents et ce que font les enfants."

Dans cette tribune, publiée le 11 mars dernier, dans son quotidien gratuit, Evgeni Lebedev écrivait ainsi : "Je ne suis pas un risque pour la sécurité de ce pays, que j’aime", précisant qu'il était "crucial de ne pas tomber dans la russophobie".