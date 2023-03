Guerre en Ukraine : en immersion à bord d'un des Léopard 2 livrés à Kiev

Alors que l'Union Européenne compte débloquer deux milliards d'euros en plus pour mieux armer l'Ukraine, la Pologne vient de livrer dix chars Léopard supplémentaires pour renforcer l'armée de Kiev.

Ils s'entraînent douze heures par jour, six jours par semaine, sur des chars qui, espèrent-ils, changeront le cours de la guerre. Une formation intensive au Leopard 2 a été proposée à plusieurs centaines d'Ukrainiens. Celle-ci démarre sur un simulateur et d'après les formateurs allemands, seuls 20 % des militaires ukrainiens ont déjà de l'expérience dans le maniement des blindés. La formation de base dure cinq semaines contre trois mois minimum en temps normal.

Un canon révolutionnaire

Pour les Ukrainiens, limités jusqu'à présent aux chars soviétiques, le Léopard 2 est une révolution. "Le conducteur peut déplacer le véhicule en vision nocturne, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière et bénéficie de protections anti-mines", décrypte Aaron Koch, un formateur de l'armée allemande. Mais le gros avantage de ce char est son canon de 120 mm, extrêmement stable. Grâce à des capteurs et au système informatique, il reste toujours stable et peut atteindre sa cible même en roulant à 70 km/h sur un terrain accidenté.