Guerre en Ukraine : drones, canons, lance-missiles… les Ukrainiens résistent grâce à l’arsenal occidental

Dans des boîtes, se trouvent des drones de surveillance militaire. Une équipe de France 2 a suivi des soldats ukrainiens dans le Donbass. L’unité s’enfonce dans les taillis. Les avions télécommandés qu’ils manipulent ont été livrés par les Américains il y a quinze jours. L’installation se déroule dans une tranchée. Le risque, c’est d’être repéré par d’autres drones, mais cette fois-ci, ceux des Russes.

"On a besoin d’armes plus modernes"

En trois mois et demi de conflit, ces informaticiens suivis par France 2 sont devenus indispensables aux forces ukrainiennes. "J’ai toujours mon contrat avec l’entreprise américaine pour laquelle je travaillais avant la guerre. Et même si je combats, ils continuent à me verser mon salaire", confie l’un d’entre eux. Pour lancer le drone, il faut se mettre à découvert. L’appareil va surveiller la région de Donetsk, une zone tenue par les forces pro-russes. "On va voler vers une cible pour aider les artilleurs à bien viser" , explique un soldat ukrainien.

Cette unité a récemment perdu deux hommes, tués par un tir d’obus sur leurs positions. Mais il n’est pas question d’abandonner. Par ailleurs, ce ne sont pas eux qui tirent sur les cibles : ce sont les canons positionnés plus loin.