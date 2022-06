Guerre en Ukraine : les drones, armes du renseignement

En Ukraine, les drones ont pris une place considérable dans les combats. Certains servent à bombarder, et d'autres à faire du renseignement et de la surveillance. Le 8 Heures propose, mardi 14 juin, une immersion aux côtés des forces ukrainiennes.

Ils sont l'arme secrète de l'Ukraine. Des pilotes de drones surveillent en permanence l'armée russe, et donnent des indications aux soldats ukrainiens sur le front. "Il n’y a pas un, mais trois véhicules blindés, ils ont tourné à droite et ont continué à avancer vers la forêt", indique par téléphone Sokol, un soldat ukrainien et pilote de drone, aux soldats sur le front.



Suivre en direct les combats

Grâce à leurs drones, ils suivent en direct les combats. Sur leurs écrans, ils observent une ville ukrainienne se faire pilonner par l'armée russe, mais gardent également un œil sur leurs soldats. Une surveillance à distance qui n'est pas sans danger : un missile vient de tomber tout proche. Mais pas de quoi les inquiéter. Malgré leur travail de l'ombre dans le Donbass, ces soldats n'ont pas permis d'éviter l'avancée, jour après jour, des Russes dans Sievierodonetsk.