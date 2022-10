Guerre en Ukraine : des dégâts considérables après la bataille de Lyman

Raihorodok est le dernier village avant Lyman (Ukraine), une ville stratégique libérée par les Ukrainiens. Certaines rues ont été entièrement détruites par les Russes. Des maisons ont été éventrées, avec des impacts sur les murs et des fenêtres brisées. Le café d'un habitant a lui aussi été pilonné par l'armée. "C'était vraiment super et confortable, ici, avant les frappes. Les gens venaient et passaient de bons moments", confie Igor.



Des obus plantés dans les rues

Des obus sont même plantés au sol dans les rues. Une habitante raconte qu'elle s'est protégée lors des frappes avec une vieille voiture retournée, des planches sur ses fenêtres et un abri au sous-sol. En bordure de la ville libérée, d'importants moyens militaires sont toujours déployés pour tenir les positions ukrainiennes. "Lyman est un endroit crucial, au croisement de nombreuses routes et d'une gare ferroviaire essentielle", explique un Ukrainien.