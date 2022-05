Guerre en Ukraine : des crimes de soldats russes sur des images de surveillance

Des images accablantes provenant de caméras de surveillance. Des soldats russes tirent à plusieurs reprises dans le dos de deux civils non armés. Ces faits ont eu lieu le 19 mars dernier à l’ouest de Kiev, dans une concession automobile. Lorsque le propriétaire et le gardien voient cinq militaires russes viennent à leur rencontre. Ils discutent. Les deux civils repartent et les militaires font mine de partir. Deux soldats reviennent et tirent sur les deux Ukrainiens. Le patron meurt sur le coup. Le gardien parvient à se relever et contacte un commandant ukrainien.



Le gardien décède à son tour



‘’Nous comptions sur l’humanité des soldats russes, mais malheureusement, ils n’ont aucune humanité’’, témoigne ce soldat. Les soldats russes sont entrés dans le bâtiment et ont pillés des objets. Le gardien, âgé de 68 ans, est décédé après l’arrivée des soldats ukrainiens. La justice ukrainienne a ouvert une nouvelle enquête pour crime de guerre.