Guerre en Ukraine : des bombardements à Kiev, les habitants tentent de fuir

La ville de Kiev a été bombardée, jeudi 24 février. Sur place, certains habitants sont prêts à rester et résister. D'autres cèdent à la panique et essayent de quitter rapidement la capitale ukrainienne.

Les sirènes d'alerte ont réveillé les habitants de Kiev (Ukraine), jeudi 24 février. Certains quartiers ont été frappé par des explosions. "C'est terrifiant pour nous. On a perdu confiance", explique une femme. Des kilomètres d'embouteillages se sont formés dans le pays. Sur les routes, les Ukrainiens cherchent à fuir la capitale au plus vite. Aux abords des stations essences, les files d'attente s'allongent, mais aussi devant les pharmacies, les distributeurs de billets ou encore les magasins d'alimentation.

"Résister jusqu'au bout"

D'autres se préparent à résister. "L'Ukraine dérange les Russes. Ils veulent avoir l'Ukraine en entier. (…) Ils n'y arriveront jamais. Ils ne savent pas qui sont les Ukrainiens, on va résister jusqu'au bout", promet une femme. Pour certains habitants, le salut vient de la gare de Kiev. Ils sont de plus en plus nombreux à attendre le train afin de quitter la ville. Dans la capitale, un couvre-feu a été instauré de 22 heures à 7 heures du matin, et les transports publics ne fonctionnent plus.