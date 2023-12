Guerre en Ukraine : dans les tranchées, l’inquiétude d’un désengagement des États-Unis et de l’Europe

S. Perez, C. Kenck, D. Padalka, V. Hryshko, Y. Kadouch

Guerre en Ukraine : dans les tranchés, l’inquiétude d’un désengagement des États-Unis et de l’Europe - (franceinfo)

Le Congrès américain n’a pas voté le plan d’aide de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine. Quant au plan européen de 50 milliards d'euros, il n’a pas été adopté. Dans les tranchées, le moral des soldats ukrainiens est au plus bas, car les munitions manquent.

Dans une tranchée de la région du Donbass (Ukraine), les soldats ukrainiens doivent limiter leurs opérations. Leurs tirs d’obus de mortier vers les positions russes sont comptés. "Ce sont les derniers de la livraison qu’on a reçue il y a deux jours. En ce moment, on nous en livre une dizaine par jour, une vingtaine grand maximum. L’année dernière à la même époque, on en avait trois ou quatre fois plus", confie Olexdandr, chef d’unité de l’armée israélienne.

Des opérations de harcèlement

Dans la tranchée, le temps semble encore plus long pour ces hommes, sur ce front Est depuis les premiers jours de la guerre. L’Ukraine est contrainte de réduire ses ambitions. Pour tenir, elle doit se contenter d’opérations de harcèlement, et renoncer à toute attaque. Une guerre de position à laquelle les soldats s’adaptent malgré eux. Alors que les États-Unis et l’Europe s’interrogent sur la poursuite de leur soutien, le coup est dur à encaisser.