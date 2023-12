Guerre entre Israël et le Hamas : Eliya Toledano, otage franco-israélien, a été retrouvé mort

L’émotion domine après l’annonce, vendredi 15 décembre, du décès de l’otage franco-israélien Eliya Toledano. L’armée israélienne dit avoir récupéré son corps au cours de l’opération qu’elle mène à Gaza. Le jeune homme de 28 ans, ami de l’ex-otage Miya Shem, avait été enlevé le 7 octobre.

Quelques heures après l’annonce du décès d’Eliya Toledano, ses proches enterrent vendredi 15 décembre le jeune homme de 28 ans à El’ad (Israël), où il vivait avec ses frères et sœurs. "Ce matin, on s’est tous réveillés avec le cœur brisé et on se demande à quel point ce cœur peut se briser encore. On avait tellement d’espoir et c’est une situation impossible", s’est émue Sabrina Belhassen, proche de la famille, au micro de la radio France Info.

Un ami de l’ex-otage Miya Shem

La nouvelle est tombée vendredi 15 décembre vers 6h. Sur le réseau social X, Tsahal annonce que le Franco-israélien a été retrouvé mort. Eliya Toledano participait au festival de musique à Re’im (Israël) avec son amie Miya Shem lorsque le commando du Hamas le prend d’assaut. Il disparaît après avoir pris la fuite en voiture. Après l’annonce, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a apporté son soutien à la famille et aux proches du jeune homme. Trois ressortissants français sont encore portés disparus, et il est impossible de savoir s’ils sont toujours en vie et captifs du Hamas.