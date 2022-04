Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les Ukrainiens se préparent à résister

Au lendemain du début de l'offensive lancée par les Russes dans le Donbass (Ukraine), Agnès Vahramian est au plus près des soldats ukrainiens.

Mardi 19 avril au matin, la Russie a appelé les soldats ukrainiens à déposer les armes, après que Moscou a lancé une offensive dans le Donbass lundi. En direct depuis le front, dans la région de Donetsk (Ukraine), la reporter Agnès Vahramian est au plus près des soldats ukrainiens, au beau milieu des tranchées.

Une avancée de "quelques kilomètres seulement"

"C'est en famille quasiment qu'on creuse les tranchées", explique la reporter, montrant du doigt Vitali, 19 ans, et son père à côté, tous deux une pelle à la main, en train de former les tranchées. "On entend très régulièrement les positions, les échanges de tirs. Les Russes sont à peu près à 7-10 km. Ils ont avancé de quelques kilomètres seulement depuis 24 heures", explique encore la journaliste de France Télévisions, gilet pare-balles sur le dos.