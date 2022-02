Guerre en Ukraine : comment réagissent les candidats à l'élection présidentielle ?

Les candidats à la présidentielle Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Anne Hidalgo ont condamné jeudi l'opération russe en Ukraine. il a également répété son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En clair, le président (et futur candidat) souffle le chaud et le froid et multiplie les efforts pour aboutir à un règlement diplomatique du conflit.

A un mois et demi de l'élection présidentielle en France, difficile de faire abstraction de la crise ukrainienne, qui vient de connaître un développement majeur avec le lancement d'une opération militaire par Vladimir Poutine, jeudi 24 février. Voici les réactions des candidats à l'élection française qui se sont déjà exprimés.

Le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore annoncé sa candidature à sa réélection, a appelé Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires", a apporté son soutien au président ukranien et a convoqué un conseil de défense à 9 heures à l'Elysée. Ces derniers jours, il avait répété son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et avait multiplié les efforts pour aboutir à un règlement diplomatique du conflit, sans pour autant se prononcer clairement sur l'éventuelle intégration de l'Ukraine à l'Otan, une option qui nourrit le courroux de Moscou.

Sa rivale des Républicains, Valérie Pécresse, a dit sur Twitter "condamne[r] avec la plus grande fermeté la guerre entamée par la Russie en Ukraine" et réaffirmer sa "totale solidarité avec le peuple ukrainien". "La réponse de la France et de l’Europe doit être vigoureuse, coordonnée et sévère", ajoute-t-elle. Elle avait de son côté déjà dit qu'une intégration de l'Ukraine dans l'Otan n'était pas "à l'ordre du jour", lors d'un meeting mi-février.

"Une initiative de pure violence"

L'équipe du candidat d'extrême droite Eric Zemmour a de son côté indiqué qu'il "condamne sans réserve l'intervention militaire russe qui a débuté cette nuit en Ukraine". Il faisait jusque-là droit aux demandes de Moscou. "Il faut un accord pacifié, pacifique, et pour cela il y a une condition simple : il faut s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'Otan, jugeait-il début février sur France Inter, estimant que "la revendication de Vladimir Poutine est tout à fait légitime".

Le candiat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui rapidement dénoncé "une initiative de pure violence manifestant une volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable est provoquée", dans un communiqué jeudi matin. Il ajoute que "la Russie prend la responsabilité d’un recul terrible de l'histoire. Elle créé le danger immédiat d’un conflit généralisé". Il y a quelques jours, il estimait sur France 2 que l'organisation nord-atlantique était "sans aucun doute" l'agresseur dans le conflit ukrainien.

Le candidat communiste Fabien Roussel estime quant à lui que "le président russe fait le choix de la guerre. Il fait le choix de violer le droit international. C'est une situation grave, qui pourrait devenir une nouvelle guerre mondiale". Sur France 2, il a qualifié Vladimir Poutine de "président nationaliste, dur", mais a également fustigé Kiev pour "ne pas avoir voulu respecter les accords de Minsk", signés en 2015. Le candidat communiste avait déjà fait savoir qu'il souhaitait un "espace de paix et de sécurité collective" pour les peuples d'Europe, incluant l'Ukraine et la Russie. Et renvoyait dos à dos le bruit "des bottes des soldats russes ou celles des soldats de l'Otan".

De son côté, Anne Hidalgo "condamne avec la plus grande énergie l'attaque brutale ordonnée par Vladimir Poutine". Sur son compte Twitter, la candidate socialiste exprime sa "solidarité" et son "soutien avec l’Ukraine et son peuple. Nous devons réagir fermement devant cet acte injustifié et criminel". Fin janvier, la candidate socialiste regrettait sur RTL que l'UE soit "trop passive" dans ce dossier.

La candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, "dénonce" elle aussi "l’intervention russe en Ukraine", tout comme elle "dénonce l'Otan, fauteuse de guerre et principale force militaire à l’est de l'Europe". La candidate exprime sa "solidarité aux populations".