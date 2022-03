Guerre en Ukraine : comment la Pologne est devenue "la plaque tournante" des livraisons d'armes occidentales

Selon plusieurs experts sur place, toutes les fournitures militaires envoyées par l'Europe et les États-Unis à Kiev transitent par un aéroport polonais. La Pologne envoie elle-même des milliers d'obus et de missiles.

À l’aéroport de Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, pour l’heure fermé au public, les rotations d’avions n’ont sans doute jamais été aussi nombreuses. Situé à moins de 170 kilomètres de Lviv, il est devenu, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'un des points de passage des armes livrées à l'armée ukrainienne.

Daniel Szeligowski, chercheur au PISM, l’Institut polonais des affaires internationales, détaille ainsi leur parcours : "La Pologne est devenue de facto un hub, la plaque tournante pour fournir les armes occidentales à l’Ukraine. Toutes les fournitures de l’OTAN et des Etats-Unis atterrissent dans le sud-est polonais puis sont transférées par voie terrestre dans l’ouest de l’Ukraine. Et ensuite, bien sûr, les militaires ukrainiens s’occupent de la répartition sur les différents fronts."

"Des petites voitures qui livrent les armes"

Tout cela doit se faire avec autant de discrétion que possible. Il ne s’agirait donc pas de convois militaires, mais plutôt de véhicules isolés, selon les médias polonais et nos interlocuteurs à Varsovie, comme ce professeur à l’institut d’études politiques, Bartosz Rydlinski : "C’est bien plus facile pour la Russie de repérer des mouvements de camions ou de trains. Donc, tout simplement, ce sont des petites voitures qui livrent les armes, comme la voiture de monsieur Tout-le-Monde. Ça, c’est très dur à suivre pour eux parce qu’ils ne peuvent pas distinguer une voiture normale d’une voiture sous supervision militaire. C’est aussi la raison pour laquelle les Russes attaquent des véhicules civils, ils sont aussi visés, vous savez."

La Pologne, ajoute ce spécialiste, contribue grandement à l’effort de guerre ukrainien en livrant des milliers d’obus ou des missiles de fabrication polonaise : "On les appelle les PIORUN, ce sont des missiles sol-air, un système que l’on porte à l’épaule. C'est leur tout premier déploiement sur un champ de bataille, 'PIORUN' en polonais, ça veut dire la 'foudre' et on peut déjà en voir les effets positifs. Plusieurs hélicoptères russes ont été abattus en utilisant nos missiles."

"C'est notre devoir"

La Pologne a aussi vidé ses vieux stocks de l’époque communiste, des missiles anti-char. "Et étonnamment, ils fonctionnent très bien, affirme Bartosz Rydlinski. Même s’ils sont des années 1980, ils sont encore très efficaces !" "Cela ne veut pas dire que la Pologne n’a plus rien à livrer, rassure le général Waldemar Skrzypczak, ancien haut gradé croisé par hasard à sa sortie d’un rendez-vous avec l’attaché militaire à l’ambassade d’Ukraine à Varsovie."C’est notre devoir d’approvisionner l’armée ukrainienne", dit-il.

"Pour les détails, c’est top secret, mais nous livrons", assure celui qui a dirigé les forces terrestres polonaises entre 2006 et 2009 et côtoyé l’homme à la tête de l'actuelle réponse militaire ukrainienne. "C’était en Irak et nous les Polonais nous lui faisons une très grande confiance pour gagner !", conclut Waldemar Skrzypczak.