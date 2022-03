Désintox. Non, l'OTAN n'a jamais formellement garanti à l'URSS qu'il ne s'élargirait pas à l'Est.

C'est un des arguments des pro-russes depuis l'invasion de l'Ukraine : l'OTAN aurait trahi la Russie en violant sa promesse de ne pas s'élargir à l'Est.

Vladimir Poutine lui-même l'avait affirmé le 1er février : « Nous avions reçu des promesses selon lesquelles l’Otan ne déplacerait “pas d’un pouce” ses infrastructures vers l’Est, et cela est bien connu ».

Cette accusation récurrente dans la bouche du président russe est démentie par les spécialistes. « Il n’y a pas eu de traité formel garantissant à l’URSS que l’OTAN ne s’élargira pas », explique à Désintox Amélie Zima, chercheuse en relations internationales.

En revanche, explique-t-elle, « il y a eu des discussions en février 1990 entre le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, James Baker et Mikhaïl Gorbatchev, notamment à propos du statut de l’Allemagne réunifiée ». Selon un mémorandum américain déclassifié, James Baker avait déclaré : « Si nous maintenons une présence dans une Allemagne qui fait partie de l’OTAN, il n’y aura pas d’extension de la juridiction de l’OTAN et des forces de l'OTAN d’un pouce à l’Est ». Mais à l'époque, les négociations portaient uniquement sur l'Allemagne de L'Est.

La question d’un élargissement plus à l’Est de l’OTAN n’était même pas imaginable, alors que les pays d’Europe de l’Est faisaient encore partie du Pacte de Varsovie qui ne sera dissous qu’en juillet 1991. Si des promesses ont pu être faites, de manière unilatérale, lors des discussions, aucun accord n'a jamais été proposé ni signé au niveau de l'OTAN sur ce sujet.

Après la République démocratique d’Allemagne en octobre 1990, la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne avaient rejoint l’organisation dès 1999.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/