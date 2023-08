Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 18 août

Un porte-parole du département d'Etat américain a affirmé vendredi que le Danemark et les Pays-Bas avaient reçu des "assurances formelles" leur permettant d'envoyer des avions de combat américains F-16 à l'Ukraine.

Des appareils supplémentaires pour l'Ukraine. Les Etats-Unis ont annoncé, vendredi 18 aout, avoir donné leur feu vert à l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat américains F-16 à Kiev, une nouvelle saluée par le gouvernement ukrainien. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Les Etats-Unis disent oui au Danemark et au Pays-Bas pour un transfert de F-16 à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont donné leur accord à l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat américains F-16 à l'Ukraine, une fois les pilotes ukrainiens formés, "une super nouvelle" selon le ministre de la Défense ukrainien. Un porte-parole du département d'Etat américain a affirmé que le Danemark et les Pays-Bas avaient reçu des "assurances formelles" à ce sujet.

"De cette façon, l'Ukraine pourra tirer pleinement parti de ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura terminé sa formation. Les F-16 contribueront aux capacités de défense et de dissuasion de l'Ukraine", a ajouté ce porte-parole.

La Russie sanctionne le procureur de la Cour pénale internationale (CPI)

Karim Khan, le procureur de la CPI, avait émis mi-mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Ces sanctions visent aussi des ministres et des journalistes britanniques. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères russe a justifié ces nouvelles sanctions par "le soutien militaire indéfectible de Londres" à Kiev et "la mise en œuvre agressive (...) d'une politique antirusse hostile", après près d'un an et demi de conflit en Ukraine. Au total, 54 personnes ont été ajoutées à la liste russe des sanctions visant des Britanniques.

Accord entre la Roumanie et l'Ukraine pour faciliter l'acheminement des marchandises

L'Ukraine et la Roumanie ont conclu un accord pour accélérer l'acheminement des marchandises, rendu plus difficile depuis le retrait en juillet par la Russie de l'accord qui permettait l'exportation des céréales ukrainiennes. "Nos gouvernements ont signé une déclaration commune renforçant leur coopération afin d'assurer un transit fiable des marchandises ukrainiennes", a déclaré devant la presse le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, en visite à Bucarest.

Concrètement, l'Ukraine et la Roumanie, son voisin occidental membre de l'Otan, veulent "restaurer les infrastructures de transports détruites" ces dernières semaines par Moscou sur le Danube et en mer Noire. De nouveaux points de contrôle à la frontière doivent également ouvrir pour désengorger le "trafic routier, ferroviaire, maritime et fluvial", qui converge vers la Roumanie depuis le retour du blocus russe. Les deux pays se disent même prêts à "examiner la possibilité d'un contrôle coordonné aux frontières" pour faire gagner du temps aux convois.

Dissolution de l'association de défense des droits humains Centre Sakharov

Le tribunal municipal de Moscou a ordonné la dissolution de l'association Centre Sakharov, un des derniers piliers de la défense des droits humains en Russie, en pleine répression des voix critiques depuis l'intervention militaire en Ukraine.

Dans un communiqué, le tribunal a affirmé que l'association, qui porte le nom du prix Nobel de la Paix soviétique Andreï Sakharov (1921-1989), avait illégalement organisé en Russie des évènements en dehors de sa "zone d'activité" géographique prévue dans ses statuts. C'est au moins la troisième fois que les autorités utilisent récemment ce motif pour dissoudre une association aux opinions critiques.

La Lituanie a fermé deux de ses six postes-frontières le long de sa frontière avec la Biélorussie

La Lituanie a fermé deux des six postes-frontières qui la relie à la Biélorussie, pour faire face au risque posé par le groupe mercenaire russe Wagner, ont annoncé les garde-frontières.

La Lituanie, pays membre de l'Alliance atlantique, entend ainsi répondre aux tensions croissantes avec ses voisins, dont la Biélorussie que Vilnius accuse de provocations. Cette décision est également motivée par la lutte contre la contrebande, les quatre autres points de passage étant équipés de systèmes de détection à rayon x, à la différence des deux autres fermés vendredi.