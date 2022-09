Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 7 septembre

Le président ukrainien a affirmé mercredi 7 septembre que les forces de Kiev avaient repris aux troupes russes plusieurs localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. En parallèle, le parti du président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi la tenue de référendums dans les territoires ukrainiens occupés pour les rattacher à la Russie. Franceinfo revient sur les faits marquants du mercredi 7 septembre sur le front de la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelensky affirme que plusieurs localités ont été reprises aux Russes près de Kharkiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les forces de Kiev avaient repris aux troupes russes plusieurs localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, sans toutefois donner aucun détail. "Cette semaine, nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv", a déclaré le président ukrainien dans son discours vidéo du soir diffusé sur les réseaux sociaux. Refusant de les nommer, il a évoqué des "localités où le drapeau ukrainien est revenu".

Des observateurs faisaient état ces dernières jours d'une percée supposée des forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv, sans que ces informations soient toutefois vérifiables de source indépendante.

L'Ukraine réfute les accusations de la Russie sur l'exportation de céréales

L'Ukraine a réfuté mercredi les accusations du président russe Vladimir Poutine, qui a assuré, dans la même journée, que les exportations de céréales de Kiev allaient majoritairement vers les pays de l'UE, lui rétorquant que deux tiers des livraisons partaient vers des pays d'Afrique et d'Asie. "Au total, les deux tiers des navires envoyés sont dirigés vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient", a assuré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, cité dans un communiqué, insistant sur le fait que ces exportations de Kiev avaient "eu un effet positif sur la réduction des prix" alimentaires.

"Les mensonges des Russes sur l'envoi des céréales ukrainiennes uniquement en Europe ne correspondent tout simplement pas à la réalité", a-t-il affirmé. Il a notamment cité la Chine, l'Egypte, l'Iran, l'Inde ou encore la Somalie et la Libye parmi les pays ayant, selon lui, reçu des cargaisons de céréales ukrainiennes.

Vladimir Poutine propose un référendum d'annexion de territoires ukrainiens

Le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, a proposé mercredi d'organiser le 4 novembre des référendums dans les territoires ukrainiens occupés par les forces russes pour les rattacher à la Russie.

"Donetsk, Lougansk et de nombreuses autres villes russes vont enfin retrouver leur port d'attache. Et le monde russe, aujourd'hui divisé par des frontières formelles, retrouvera son intégrité", a déclaré, selon le parti, le secrétaire du Conseil général de Russie unie, Andreï Tourtchak, alors que la Russie célèbre le 4 novembre la Journée de l'unité nationale. Depuis des semaines, l'administration disait préparer ces référendums, dans un scénario déjà mis en œuvre en 2014 lors de l'annexion de la Crimée.

L'Ukraine reconnaît pour la première fois avoir frappé des bases russes en Crimée

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a pour la première fois reconnu mercredi avoir mené des frappes de missiles ayant visé en août des bases russes en Crimée annexée, menaçant de poursuivre ce type d'opérations. L'Ukraine a "effectué avec succès des frappes de missiles sur des bases militaires de l'ennemi, notamment sur l'aérodrome de Saki", a-t-il écrit dans un article publié par l'agence de presse publique Ukrinform.

Des explosions avaient retenti début août sur cet aérodrome russe situé en Crimée et avaient fait un mort et plusieurs blessés et détruit notamment des munitions destinées à l'aviation militaire. Kiev n'avait jusque là pas reconnu officiellement de responsabilité dans cette attaque, ni dans une autre qui avait touché quelques jours plus tard un dépôt de munitions dans le nord de la Crimée. "La tâche des forces armées ukrainiennes pour 2023" est de continuer à "déplacer les hostilités" vers cette péninsule, où Moscou dispose "de groupements importants de troupes" pour son invasion, a ajouté Valery Zaloujny.

Kiev propose une mission internationale à Zaporijjia

Au lendemain de la publication du rapport de l'AIEA, Kiev a proposé mercredi une mission internationale sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, où la population a été appelée à évacuer sur fond de risque d'escalade entre Russes et Ukrainiens. "Nous proposons de créer une mission internationale avec la participation de l'UE, de l'ONU et d'autres organisations. Celle-ci faciliterait le retrait de l'armée russe de la centrale et du territoire autour dans un rayon de 30 km", a signalé lors d'une réunion du gouvernement ukrainien le Premier ministre Denys Chmygal.

La vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a pour sa part demandé la mise en place d'"un couloir humanitaire pour l'évacuation de la population civile du territoire temporairement occupé (par les Russes) et adjacent à la centrale nucléaire". "Evacuez! Trouvez un moyen d'accéder aux territoires contrôlés (par Kiev)", a-t-elle lancé aux habitants de la zone sur Telegram.

L'UE prépare une nouvelle aide financière de 5 milliards d'euros

"La situation en Ukraine requiert tout notre soutien", a prévenu la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a proposé mercredi que l'Union européenne verse une aide financière de cinq milliards d'euros pour aider l'Ukraine à faire face aux conséquences de la guerre.

Cette aide, sous forme de prêts, doit encore être approuvée par les Vingt-Sept, qui ont prévu d'en discuter vendredi lors d'une réunion des ministres des Finances à Prague. Il s'agit de la deuxième tranche d'un paquet maximum de neuf milliards pour 2022 proposé le 18 mai.

Olivier Véran défend les sanctions contre la Russie

Interrogé à l'issue du Conseil des ministres mercredi midi, le porte-parole du gouvernement a listé les conséquences des sanctions occidentales contre la Russie : "Le PIB de la Russie baisse, l'accès aux ressources essentielles est difficile" a-t-il déclaré.

"Le simple fait qu'il (Vladimir Poutine) appelle à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèseraient davantage sur l'Europe que la Russie nous incite à considérer qu'elles sont efficaces", a-t-il tranché.