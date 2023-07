Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 19 juillet

Avec la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes, tout bateau circulant en mer Noire sera considéré, dès jeudi, comme potentiellement militaire par Moscou.

La fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes génère des tensions et des changements importants. La Russie a annoncé, mercredi 19 juillet, qu'elle considèrera comme potentiellement militaire tout bateau circulant circulant en mer Noire, ce, dès jeudi. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Dès jeudi, tout bateau circulant en mer Noire sera considéré comme potentiellement militaire par Moscou

Le ministère russe de la Défense a annoncé que dorénavant "tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire à destination des ports ukrainiens seront considérés comme des bateaux transportant potentiellement des cargaisons militaires".

Kiev, de son côté, a demandé la mise en place de "patrouilles militaires" navales sous mandat de l'ONU et avec la participation notamment de la Turquie, a fait savoir le conseiller de la présidence ukrainienne. Il a exclu toute négociation avec Moscou, dont l'objectif est, selon lui, de "détruire" l'Ukraine.

Compte-tenu des risques, "il n'y a plus aucun armateur prêt à aller là-bas", a relevé Frédéric Denefle, directeur général du groupement Garex, spécialiste de l'assurance des risques de guerre. Plusieurs assureurs ont mis fin à leur couverture des risques dans la zone, en particulier vers les ports d'Odessa, de Tchornomorsk et de Yuzni. Si la voie maritime semble impraticable, Kiev a évoqué l'éventualité de maintenir ses exportations céréalières par des voies de transport alternatives, notamment sur le fluvial et le terrestre.

Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de se servir de l'accord céréalier comme outil de "chantage politique"

Pour le président russe, l'Occident se sert des exportations de céréales ukrainiennes comme outil de "chantage politique". "Au lieu d'aider les pays qui en ont réellement besoin, l'Occident a utilisé l'accord sur les céréales à des fins de chantage politique et en a fait un outil d'enrichissement de multinationales, de spéculateurs sur le marché mondial", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.

Le chef de Kremlin a assuré que la Russie était prête à revenir à l'accord si ses demandes étaient satisfaites. "Nous examinerons la possibilité de retourner (à l'accord), mais à une condition: que tous les principes de participation de la Russie à cet accord soient pris en compte et réalisés sans exception et dans leur totalité", a-t-il assuré.

Près de 60 000 tonnes de céréales détruites

Dans la nuit de mardi à mercredi, des frappes russes sur le port de Tchronomork ont provoqué de lourds dégâts. Soixante-mille tonnes de céréales destinées à l'exportation et entreposées dans le port ukrainien de Tchornomorsk, près d'Odessa, grand port de la mer Noire. "Il faudra au moins un an pour réparer intégralement les infrastructures endommagées", a affirmé le ministre de l'Agriculture ukrainien. L'attaque, menée avec des missiles de croisière et des drones explosifs de fabrication iranienne, a fait au moins 12 blessés, selon le gouverneur de la région d'Odessa.

De son côté, l'armée russe a de son côté affirmé n'avoir visé que "des sites industriels militaires, des infrastructures pour le carburant et des dépôts de munitions de l'armée ukrainienne".

Washington annonce 1,3 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Il prévoit notamment la livraison de quatre systèmes de missiles de défense anti-aérienne, de missiles anti-char, de munitions d'artillerie, de matériel de déminage, et de drones explosifs, détaille le Pentagone dans un communiqué.

Le matériel ne sera pas livré de sitôt sur le front : l'aide annoncée tombe sous l'égide de l'Initiative d'aide sécuritaire à l'Ukraine. Cela signifique que les Etats-Unis fournissent de l'équipement provenant de l'industrie de défense ou d'alliés, plutôt que de le prélever directement dans l'arsenal des forces armées américaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt remercié Washington pour le "soutien indéfectible" des Américains. Cette aide "permettra de sauver des vies ukrainiennes et de se rapprocher de notre victoire commune", a écrit sur Twitter le président ukrainien.