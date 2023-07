Guerre en Ukraine : quelles sont les exigences de la Russie pour prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ?

L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes qui expire cette nuit est "de facto terminé", a affirmé lundi le Kremlin. Avant de préciser que la Russie sera prête à y revenir "immédiatement" quand ses conditions seront remplies. De quoi parle-t-on ?

Un accord non-prolongé. La Russie a notifié officiellement, lundi 17 juillet, son refus de reconduire l'accord qui permet l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Signé en juillet 202, cet accord doit expirer lundi à 23 heures, heure de Paris, après avoir déjà été reconduit en mars, puis en mai dernier.

Cet accord a permis le transport de près de 33 millions de tonnes de céréales destinées aux marchés mondiaux. Les prix pourront "grimper" en France faute d'une prolongation, selon le ministre de l'Agriculture sur franceinfo, qui "espère que les parties prenantes trouveront un accord". Dans un communiqué, le Kremlin précise lundi 17 juillet que cet accord est "de facto terminé", a affirmé lundi le Kremlin, assurant que la Russie "reviendra immédiatement à la mise en œuvre de cet accord" quand la partie concernant la Russie sera remplie, explique Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin.

Des déclarations qui interviennent quelques heures après une attaque ukrainienne par drone naval qui a touché le crucial pont reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée, et tué deux civils. Le porte-parole du Kremlin a toutefois assuré que la décision de non-reconduction de l'accord et l'attaque n'étaient pas "liés", expliquant qu'"avant même cette attaque, c'était la position du président Poutine".

Des exigences liées aux exportations russes

Car cet accord ne concerne pas uniquement la production en Ukraine, surnommé le "grenier à céréales" de l'Europe : Moscou veut aussi pouvoir exporter son grain et ses engrais. Malgré les assurances données par les Nations unies et la Turquie, cette pratique n’a jamais été mise en pratique jusqu’ici.

Ce qui suscite l’irritation du Kremlin, et de Vladimir Poutine en particulier, qui posait ses conditions de manière très claire la semaine dernière : "Nous pouvons suspendre nos engagements dans cet accord si tout le monde répète une fois de plus que tous les éléments qu’ils nous ont promis seront mis en œuvre. Mais s’ils les exécutent, alors immédiatement nous prolongerons cet accord une fois de plus". En clair, la Russie exige la levée préalable des obstacles aux exportations des produits alimentaires et des engrais russes. Et aussi la réintégration au sein du système de règlements interbancaires Swift de Rosselkhozbank, la banque agricole russe.

Ce qui n’empêche pas Vladimir Poutine de critiquer l’utilisation qui est faite des céréales ukrainiennes : "Il y a 3% qui sont allés aux pays pauvres, affirme le président russe. Tout le reste a été pour l’Europe bien nourrie et prospère. Mais beaucoup de pays européens ont commencé à refuser les céréales ukrainiennes. Ce sont bien eux qui ont commencé à discriminer le grain ukrainien et pas nous." Une façon pour la Russie de se dédouaner en cas de non-renouvellement de l’accord, même si l’ONU a précisé de son côté que les pays les plus pauvres avaient reçu 10% du maïs et 40% du blé ukrainiens.