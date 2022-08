Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 2 août

Les combats se poursuivent et les autorités ukrainiennes déplorent toujours des victimes civiles, près de six mois après le début de l'invasion russe. De nombreux observateurs ont les yeux rivés sur le chargement de céréales ukrainiennes parti d'Odessa, qui a valeur de test pour l'accord international sur les exportations. Washington ne relâche pas la pression sur la Russie et annonce de nouvelles sanctions.

Le régiment Azov désigné "organisation terroriste" en Russie

La Cour suprême russe a classé le régiment ukrainien Azov, célèbre pour avoir défendu Marioupol en Ukraine, comme "organisation terroriste". Cela pourrait valoir de très lourdes poursuites à ses combattants faits prisonniers par la Russie, alors qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des prisonniers de guerre. Cette décision entre immédiatement en vigueur, a déclaré une juge de la Cour suprême citée par l'agence Tass, en faisant suite "à une demande administrative du parquet général".

L'essentiel du procès s'est déroulé à huis clos. Selon TASS, des témoins avaient été appelés à la barre et ont évoqué de supposés crimes commis par le régiment Azov en Ukraine. En vertu de la loi russe, les dirigeants d'une organisation terroriste risquent de 15 à 20 ans de prison, leurs simples membres entre cinq et dix ans. Mykhailo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky, a répondu que "la Russie portera la responsabilité juridique directe des mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre".

Un premier cargo de céréales ukrainiennes au large d'Istanbul

Il transporte le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Razoni, cargo sous pavillon sierra-léonais, est arrivé au large de la côte nord d'Istanbul sur la mer Noire, mardi 2 août. Parti d'Odessa avec 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban, le navire doit passer la nuit ancré au large des côtes de Turquie. Il sera ensuite inspecté, mercredi matin, par une équipe internationale à l'entrée du Bosphore, a précisé le ministère turc de la Défense.

Il s'agit de la première exportation autorisée en vertu de l'accord signé le 22 juillet à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie, via une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations unies, pour débloquer les ports ukrainiens et soulager les marchés agricoles. L'inspection sera réalisée par une délégation composée de représentants turcs, russes, ukrainiens et de l'ONU.

L'Ukraine déplore de nouvelles victimes civiles

Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a annoncé que les forces russes avaient tiré huit missiles de croisière à partir de la mer Caspienne sur le territoire de l'Ukraine. Sept ont été interceptés, selon cette source, mais un autre a "atteint un complexe de défense antiaérienne dans la région de Lviv", dans l'ouest du pays.

Mykolaïv, une ville proche du front dans le sud de l'Ukraine, a été à nouveau "massivement bombardée" dans la nuit de lundi à mardi, a de son côté annoncé la présidence. Dans la région voisine de Kherson, la première ville d'importance tombée aux mains de l'armée russe, le 3 mars, "la situation reste tendue", a-t-elle relevé. Mais l'Ukraine, qui mène actuellement une contre-offensive dans le sud, a annoncé mardi y avoir repris 53 localités occupées.

Toujours dans la région de Kherson, le chef de l'administration militaire de Kryviy Rih, Oleksander Vilkul, a fait état de la mort de deux civils qui se trouvaient à bord d'un minibus tentant de quitter le village de Starosillya, aux mains des Russes. Cinq autres personnes ont été évacuées, dont deux, grièvement blessées, ont été hospitalisées.

Les Etats-Unis sanctionnent de nouvelles personnalités russes

Washington a annoncé de nouvelles sanctions économiques à l'encontre d'entreprises et d'oligarques russes proches du président Vladimir Poutine, dont Andrey Guryev, qui possède à Londres la plus grande propriété privée derrière le palais de Buckingham. "Les alliés de Poutine se sont enrichis et ont financé des modes de vie opulents", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

Le sidérurgiste Magnitogorsk (MMK) figure aussi sur la liste du Trésor, car il est considéré comme "l'un des plus importants contribuables de Russie, fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement". Idem pour deux filiales et son actionnaire principal, l'oligarque Viktor Rachnikov. L'ex-gymnaste Alina Kabaeva, à la tête d'un groupe de médias "pro-Kremlin", et à laquelle des médias prêtent une relation avec Vladimir Poutine – ce que ce dernier dément –, voit elle aussi ses avoirs gelés aux Etats-Unis.

Le Département d'Etat, de son côté, a également annoncé des restrictions de visas à l'encontre de 893 responsables russes et 31 responsables étrangers pour leur rôle dans la guerre en Ukraine. Sont également visés trois oligarques, des entreprises publiques russes, et "24 entités russes liées à la défense et à la technologie".