Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 13 septembre

Alors que Kiev poursuit sa contre-offensive, Moscou entend à son tour riposter et a annoncé mardi 13 septembre mener "des frappes massives" en Ukraine. Sur le plan diplomatique, de nouvelles aides américaines et européennes à destination de l'Ukraine sont en discussion. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Moscou annonce des "frappes massives" face aux percées ukrainiennes

L'arme russe réagit après la contre-offensive ukrainienne. Moscou a annoncé des "frappes massives" sur tous les fronts. Les bombardements russes ont pour le moment fait huit morts et 19 blessés en 24 heures dans les régions de Kharkiv (nord-est) et Donetsk (est), selon un bilan communiqué par la présidence ukrainienne. "L'Ukraine enregistre jusqu'à 200 crimes de guerre commis chaque jour par les Russes" sur son sol, a en outre assuré l'état-major ukrainien

De son côté, la Russie a affirmé que les militaires ukrainiens se livraient à de dures représailles contre des civils dans les endroits qu'ils ont repris ces derniers jours. "Selon nos informations, il y a de nombreuses actions punitives contre les habitants de la région de Kharkiv, des gens sont torturés, maltraités", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L'Allemagne appelle au "retrait" russe

Sur le plan diplomatique, le chancelier allemand a appelé mardi Vladimir Poutine à ordonner le "retrait complet" hors d'Ukraine des forces russes. Lors d'un entretien téléphonique de 90 minutes, Olaf Scholz a "insisté auprès du président russe pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible, basée sur un cessez-le-feu, un retrait complet des troupes russes et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", selon un communiqué de la chancellerie allemande.

Une nouvelle aide militaire européenne pour l'Ukraine en discussion

Le chef de la diplomatie européenne va proposer aux Etats membres d'accorder un nouveau financement pour la fourniture d'armements à l'Ukraine, a annoncé Josep Borrell mardi au Parlement européen. Les pays de l'UE ont déjà alloué 2,5 milliards d'euros et cette sixième tranche devrait porter sur un montant de 500 millions, ont précisé ses services. Les Etats-Unis vont également annoncer une nouvelle aide militaire "dans les prochains jours", a fait savoir un porte-parole de la Maison Blanche.