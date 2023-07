Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 9 juillet

Le président ukrainien a dit espérer dimanche "le meilleur résultat possible" du sommet de l'Otan de Vilnius, qui se tiendra dans les prochains jours.

Les attentes sont aussi grandes que les enjeux. A 48 heures de l'ouverture du sommet de l'Otan de Vilnius, le président ukrainien a dit espérer, dimanche 9 juillet, "le meilleur résultat possible" de cette réunion au cours de laquelle Kiev espère voir se concrétiser ses aspirations d'intégrer l'Alliance. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté du conflit en Ukraine.

Le président ukrainien a dit espérer dimanche "le meilleur résultat possible" du sommet de l'Otan de Vilnius qui se tiendra mardi et mercredi, au cours duquel Kiev espère voir se concrétiser ses aspirations d'intégrer l'Alliance. Ce sommet se tiendra un peu plus d'un mois après le début d'une contre-offensive des forces ukrainiennes sur le front, qui n'a jusqu'à présent remporté que des gains modestes face à de puissantes lignes défensives russes et en raison d'un manque d'aviation et de munitions d'artillerie.

Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui bloque l'adhésion de la Suède à l'Otan, s'entretiendra au sommet avec le président américain Joe Biden, a annoncé dimanche la présidence turque.

L'Allemagne appelle à ne pas "bloquer" la livraison de bombes à sous-munitions par Washington

"La position allemande contre les armes à sous-munitions est toujours aussi justifiée. Mais on ne peut pas, dans la situation actuelle, bloquer les États-Unis", a déclaré le président de la République allemande. "Si l'Ukraine n'a plus les moyens de se défendre, ou si ceux qui l'aident à assurer sa défense ne le font plus, alors ce sera la fin de l'Ukraine", a encore justifié Frank-Walter Steinmeier, dont les pouvoirs sont essentiellement représentatifs et cérémoniels. Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine face à la Russie dont des armes à sous-munitions, franchissant un nouveau seuil dans le type d'armement fourni à Kiev

Le Cambodge met en garde l'Ukraine en rappelant son "expérience douloureuse"

Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a mis en garde dimanche l'Ukraine contre l'usage d'armes à sous-munitions. Il a rappelé "l'expérience douloureuse" de son pays, frappé par des bombes à fragmentation américaines au début des années 1970. "Ce serait le plus grand danger pour les Ukrainiens pendant de nombreuses années, voire jusqu'à cent ans si des bombes à fragmentation étaient utilisées dans les zones occupées par la Russie sur le territoire ukrainien", a-t-il tweeté.

Des hélicoptères polonais donnés à l'Ukraine

Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, la Pologne a envoyé à l'Ukraine une douzaine d'hélicoptères MI-24 qui datent de l'époque soviétique. Ce transfert n'avait pas été rendu public jusqu'à présent. Par ailleurs, en visite en Ukraine, le président polonais a insisté sur la nécessité de faire preuve d'unité avant un important sommet de l'Otan la semaine prochaine.

L'Afrique du Sud organisera le sommet des Brics malgré le mandat contre Vladimir Poutine

L'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), où Vladimir Poutine est invité, et ce, malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le président russe, a confirmé dimanche 9 juillet le président du pays, Cyril Ramaphosa. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe, visé depuis mars par un mandat CPI pour le crime de guerre de "déportation" d'enfants ukrainiens, s'il entrait sur son territoire.