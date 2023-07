Direct Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky ordonne de renforcer la frontière avec la Biélorussie après l'arrivée du groupe paramilitaire Wagner

"Sur décision de l'état-major, le commandant en chef Zaloujny et le général Naïev ont reçu l'ordre de renforcer la direction nord afin de garantir la paix." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné, vendredi 30 juin, de renforcer la sécurité de la frontière avec la Biélorussie face à l'arrivée, dans ce pays allié de Moscou, de combattants du groupe paramilitaire Wagner après une rébellion avortée en Russie. Suivez notre direct.

Des sites d'information liés au patron de Wagner bloqués. Des portails d'informations appartenant au groupe médiatique Patriot proche du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, ont été bloqués par le gendarme russe des télécoms. Leurs adresses internet figurent dans le registre "accès restreint" de Roskomnadzor, agence gouvernementale chargée de bloquer les contenus illégaux et extrémistes, mais aussi les médias et autres ressources bannies par les autorités.

La Russie "plus forte" après la rébellion avortée de Wagner. La révolte du groupe paramilitaire qui a ébranlé le pouvoir russe rendra la Russie "plus forte", a assuré son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. "La Russie est toujours sortie plus solide, plus forte, de toutes les difficultés (...) Cela sera encore le cas cette fois. Nous sentons déjà que ce processus a commencé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou.

Le chef de l'armée ukrainienne réclame plus de moyens. L'armée ukrainienne est limitée dans sa contre-offensive par un manque d'armement, notamment d'avions de combat, estime son commandant en chef Valery Zaloujny dans un entretien publié par le Washington Post. "Ca me gonfle", lance-t-il à propos des Occidentaux qui se plaignent des lents progrès de Kiev face aux Russes, alors qu'il souhaiterait qu'ils leur livrent des armes plus rapidement. Pour rivaliser avec la puissance aérienne russe, l'Ukraine a besoin des avions de combat F-16 promis au plus vite, martèle le général en chef.