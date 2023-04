Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 9 avril

Le pape François a appelé à "mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde", lors de son traditionnel message "Urbi et Orbi" à l'occasion de la fête de Pâques.

"Un nouveau pas vers la victoire." Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a de nouveau remercié, dimanche 9 avril, le président polonais, Andrzej Duda, pour lui avoir livré de nouvelles armes. De son côté, le pape François a appelé à la fin du conflit. Voici ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 9 avril.

Kiev remercie Varsovie pour l'envoi de nouvelles armes

"Merci pour les décisions partagées, pour les livraisons à notre Défense. Merci pour les vies que nous avons sauvées grâce à votre solidarité", a-t-il écrit sur Twitter, quelques jours après sa visite officielle en Pologne.

Pour rappel, le président polonais Andrzej Duda a annoncé mercredi que son pays était prêt à livrer à Kiev, l'ensemble de sa flotte d'avions de chasse MiG-29, soit au total une trentaine d'appareils. Ce jour-là, les deux pays ont également signé des accords sur des livraisons d'armes polonaises à l'Ukraine, dont des transporteurs blindés Rosomak, ainsi que sur une production commune de munitions pour chars.

Le pape appelle à la fin du conflit

Comme en 2022, le pape François a accordé une place particulière à la guerre en Ukraine, lors de son traditionnel message "Urbi et Orbi" à l'occasion de la fête de Pâques. Il s'est exprimé devant quelque 100 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre du Vatican.

"Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles", a déclaré le souverain pontife. Il a également appelé la communauté internationale à "mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde".

Un père et sa fille tués par des frappes russes à Zaporijjia, selon Kiev

Un homme de 50 ans et sa fille de 11 ans ont été tués par des frappes russes qui ont touché leur maison à Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont annoncé des responsables ukrainiens. La fillette est morte lors de son transport en ambulance, a précisé le maire de la ville, Anatolii Kurtiev. Selon lui, deux missiles tirés par les forces russes ont touché une zone résidentielle, endommageant les vitres et les toitures d'une dizaine d'habitations.