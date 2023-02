Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 25 février

L'Union européenne a adopté une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Russie.

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union Européenne a formellement approuvé, samedi 25 février, un nouveau train de sanctions contre 121 individus et entités. Les 27 s'étaient accordés, vendredi soir, sur un nouveau paquet de mesures visant à saper les capacités militaires de la Russie et à augmenter la pression sur son économie.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

L'UE adopte un dixième train de sanctions contre la Russie

L'Union européenne a annoncé une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Russie, à l'occasion de la date anniversaire de l'offensive, vendredi 24 février. Ces mesures ont formellement été adoptées samedi. Parmi les cibles, on trouve sept organisations iraniennes, qui fabriquent des drones explosifs que Téhéran fournit à Moscou. De nouvelles marchandises ont, en outre, été interdites à l'exportation vers la Russie. Il s'agit de biens comme l'électronique, les véhicules spécialisés, les pièces mécaniques ou les pièces détachées pour les moteurs de camions et d'avions. Enfin, les sanctions cibleront "les responsables de la déportation et l'adoption forcée d'au moins 6 000 enfants ukrainiens", a affirmé Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

La Russie réduit ses livraisons de pétrole à la Pologne

Le géant pétrolier polonais Orlen a annoncé que la Russie avait cessé de lui livrer du pétrole par l'oléoduc Droujba. Ces livraisons s'effectuaient dans le cadre du dernier contrat d'Orlen en vigueur avec le groupe russe Tafnet, qui devait expirer à la fin de l'année 2024 et qui couvrait environ 10% des besoins de l'entreprise. Orlen a assuré que cet arrêt n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement de ses clients polonais.

Des sanctions européennes contre le groupe Wagner pour ses violations des droits humains en Afrique

L'Union européenne a annoncé samedi de nouvelles sanctions contre le groupe russe Wagner pour ses "violations des droits humains" en Centrafrique, au Soudan et au Mali. Onze personnes et sept entités liées au groupe paramilitaire ont été ajoutées à la liste sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Le groupe Wagner lui-même, qui combat activement avec l'armée russe en Ukraine, a déjà été sanctionné par l'Union européenne en 2021.

De nouveaux rassemblements de soutien à l'Ukraine

Quelque 3 000 personnes se sont rassemblées à Paris en soutien à l'Ukraine, au lendemain de manifestations en France et en Europe pour marquer le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Des rassemblements se sont également déroulés dans d'autres grandes villes en régions samedi.

Emmanuel Macron se rendra en Chine "début avril"

Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Chine "début avril", en appelant Pékin à "aider à faire pression sur la Russie" afin de "stopper l'agression" et "bâtir la paix". "Le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon", a salué le président français au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix et une "solution politique".

Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en marge d'une visite au Salon de l'agriculture, a expliqué que cette paix n'était "possible que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien".