Guerre en Ukraine : ce que contient le nouveau plan de sanctions de l'Union européenne contre la Russie

Ce dixième train de sanctions visant Moscou depuis le début de la tentative d'invasion russe a été approuvé vendredi, date anniversaire de l'offensive.

Comment faire reculer Vladimir Poutine et ses troupes ? La question continue de se poser, un an après le lancement par l'armée russe d'une tentative d'invasion de l'Ukraine. L'Union européenne a adopté une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Russie, visant à saper ses capacités militaires et à augmenter la pression sur son économie, à l'occasion de la date anniversaire de l'offensive, vendredi 24 février. Ce dixième plan, d'une envergure jamais atteinte depuis le début de la guerre selon la Commission, a été formellement adopté samedi. Franceinfo vous résume ses principales mesures.

Des entités iraniennes sanctionnées pour la fabrication de drones

Toutes les cibles de Bruxelles ne se trouvent pas en Russie. Parmi les entités concernées par ce nouveau train de sanctions, on trouve sept organisations iraniennes, détaille la Commission européenne (en anglais). Toutes "fabriquent des véhicules aériens militaires sans équipage", c'est-à-dire les drones explosifs iraniens que Téhéran fournit à Moscou pour équiper son armée en Ukraine. Ce qui souligne l'importance de ces drones kamikazes pour l'armée russe.

De nouvelles marchandises interdites d'exportation

La liste des marchandises dont l'exportation depuis l'UE vers la Russie s'allonge. Elle est désormais étendue à des biens comme l'électronique, les véhicules spécialisés, les pièces mécaniques, les pièces détachées pour les moteurs de camions et d'avions, les antennes, les grues, les drones, les matières en terres rares, les circuits électroniques et les caméras thermiques.

Si ces sanctions visent à punir la Russie en affectant son économie, une partie de ces biens est aussi ciblée pour l'utilisation militaire qui peut en être faite. Le communiqué de Bruxelles explique ainsi que certains biens du "secteur de la construction peuvent être dirigés vers l'armée russe".

De nouveaux composants électroniques ont en outre été ajoutés à la liste des biens soumis à des restrictions, car ils peuvent contribuer à "l'amélioration technologique" du secteur militaire russe. Par le passé, la Russie a notamment été accusée de tenter de se procurer des puces électroniques destinées à son armement en important de l'électroménager.

Des responsables de la déportation d'enfants ukrainiens visés

Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, affirme que les sanctions officialisées samedi toucheront aussi "les responsables de la déportation et l'adoption forcée d'au moins 6 000 enfants ukrainiens". L'Ukraine et la communauté internationale dénoncent en effet depuis des mois le sort de certaines familles ukrainiennes déplacées en Russie depuis des territoires occupés, dont les enfants leur sont retirés et confiés à des familles russes.

Au total, 121 entités et individus figuraient sur la dernière liste de sanctions, ce qui implique un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne et une interdiction de visa.