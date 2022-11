Guerre en Ukraine : l'Iran reconnaît pour la première fois avoir livré des drones à la Russie avant le début de la guerre

Kiev a affirmé qu'environ 400 drones iraniens avaient déjà été utilisés contre la population ukrainienne et que Moscou en avait commandé environ 2 000.

Il l'avait toujours nié jusque-là. Pour la première fois, l'Iran révèle avoir livré des drones à la Russie avant le début de l'invasion en février 2022. "Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones, des mois avant la guerre en Ukraine", a annoncé, samedi 5 novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle Irna. Hossein Amir-Abdollahian s'est cependant dit prêt à examiner toute preuve d'un recours aux drones iraniens dans le conflit ukrainien. "Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre ukrainien des affaires étrangères la semaine dernière, nous sommes convenus que s'il y avait une preuve [de l'utilisation de drones iraniens par Moscou], il nous la fournirait", a précisé le chef de la diplomatie irannienne.

Kiev a affirmé qu'environ 400 drones iraniens avaient déjà été utilisés contre la population ukrainienne et que Moscou en avait commandé environ 2 000. En réponse, l'UE et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, visant trois généraux et une entreprise d'armements "responsables de fournir à la Russie des drones kamikazes" pour bombarder l'Ukraine. En septembre, Kiev a décidé de réduire considérablement ses relations diplomatiques avec Téhéran en raison de livraisons d'armes présumées à Moscou.

Par ailleurs, le ministre iranien a à nouveau démenti que son pays eut fourni des missiles à la Russie, jugeant ces accusations "complètement fausses".