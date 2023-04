Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 2 avril

Une note du ministère de la Défense britannique relève, dimanche, "une consommation excessive d'alcool" dans les rangs de l'armée russe.

Fait rare, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères russe Sergeï Lavrov ont échangé par téléphone, dimanche 2 avril, à propos de l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. Parallèlement, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a salué, dans la ville de Boutcha, la résistance de son peuple. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée sur le conflit.

Washington réclame la libération "immédiate" d'un journaliste américain arrêté par Moscou

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu au téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Demandant la libération "immédiate" d'un journaliste américain arrêté cette semaine en Russie pour des soupçons d'espionnage, il a "fait part de la grande préoccupation des Etats-Unis au sujet de la détention inacceptable" dudit reporter, a dit un porte-parole du département d'Etat, Vedant Patel. Pour sa part, Moscou a dénoncé un "tapage" médiatique. "Il est inacceptable que des responsables de Washington et des médias occidentaux créent un tapage avec la claire intention de donner à cette affaire une dimension politique", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Au téléphone avec son homologue américain, Sergueï Lavrov a rappelé les accusations d'espionage proférée par la Russie à l'encontre du journaliste.

De nouvelles frappes meurtrières à l'est de Ukraine

Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a annoncé dimanche sur Twitter (en anglais) que les Russes avaient "effectué un bombardement massif" sur Kostiantynivka, près de Bakhmout, où des combats font rage, à l'est du pays. "Des immeubles d'habitation ont été endommagés", précise-t-il, faisant état d'un bilan d'"au moins trois morts et six blessés".

Volodymyr Zelensky salue la résistance ukrainienne contre "la plus grande force contre l'humanité de notre temps"

"Peuple ukrainien ! (...) Vous avez arrêté une force qui méprise et veut détruire tout ce qui a de l'importance pour les gens", a lancé dimanche le président ukrainien. "Nous libérerons toutes nos terres. Nous remettrons le drapeau ukrainien dans toutes nos villes et localités", a-t-il aussi appuyé, alors que la Russie contrôle toujours plus de 18% du territoire ukrainien. Volodymr Zelensky s'est exprimé à Boutcha, un an jour pour jour après la découverte de corps de civils tués dans cette ville devenue symbole des atrocités commises par les Russes. Moscou a de son côté démenti à plusieurs reprises toute implication et évoqué une "mise en scène" de l'Ukraine et de ses alliés.

L'armée russe en proie à "une consommation excessive d'alcool" dans ses rangs, selon les autorités britanniques

Une note du ministère de la Défense britannique, publiée sur Twitter (en anglais) et relayée par le journal The Guardian (en anglais) relève, dimanche 2 avril, que "le 27 mars 2023, une chaîne d'information russe Telegram a fait état d'un nombre 'extrêmement élevé' d'incidents, de crimes et de décès liés à la consommation d'alcool au sein des forces russes déployées" en Ukraine. "Les commandants russes considèrent probablement que l'abus d'alcool omniprésent est particulièrement préjudiciable à l'efficacité au combat", poursuit le ministère, qui note que "parmi les autres causes principales de pertes non liées au combat figurent probablement les mauvais exercices de maniement des armes, les accidents de la route et les blessures dues au climat, telles que l'hypothermie".