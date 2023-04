Guerre en Ukraine : les autorités britanniques rapportent une "consommation excessive d'alcool" au sein de l'armée russe

Une note du ministère de la Défense, rendue publique dimanche, fait état d'un nombre "extrêmement élevé d'incidents, de crimes et de décès liés à la consommation d'alcool au sein des forces russes déployées" en Ukraine.

L'abus d'alcool dans ses rangs affaiblit-il l'armée russe ? C'est ce que suggère le ministère de la Défense britannique, dimanche 2 avril, dans une note d'information sur la guerre en Ukraine publiée sur Twitter (en anglais) et relayée par le journal The Guardian (en anglais). "Si la Russie a subi jusqu'à 200 000 pertes depuis son invasion de l'Ukraine, une minorité significative d'entre elles est due à des causes non liées au combat", selon cette note, dont "la consommation excessive d'alcool".

Selon cette note, "le 27 mars 2023, une chaîne d'information russe Telegram a fait état d'un nombre 'extrêmement élevé' d'incidents, de crimes et de décès liés à la consommation d'alcool au sein des forces russes déployées" en Ukraine. "Les commandants russes considèrent probablement que l'abus d'alcool omniprésent est particulièrement préjudiciable à l'efficacité au combat", poursuit le ministère, notant que "parmi les autres causes principales de pertes non liées au combat figurent probablement les mauvais exercices de maniement des armes, les accidents de la route et les blessures dues au climat, telles que l'hypothermie".

Ce n'est pas la première fois depuis le début du conflit que la consommation d'alcool des soldats russes est notifiée. Le 23 février, le média indépendant russophone Meduza (article en anglais) racontait comment la boisson est omniprésente dans la vie d'un groupe de soldats dans la ville de Yelensky, à l'Ouest de la Russie. Certains d'entre eux seraient morts sans avoir vu le conflit et deux de ces décès étaient directement liés à l'alcool, selon ce média.