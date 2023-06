Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée de vendredi 23 juin

La journée a été marquée par de très vives tentions entre le groupe russe Wagner et Moscou, débouchant sur un appel des services de sécurité à arrêter le patron des paramilitaires.

Le torchon brûle entre Wagner et Moscou. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé, vendredi 23 juin, l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien, appelant au soulèvement contre le commandement militaire, lui valant d'être aussitôt visé par une enquête pour appel "à la mutinerie armée". Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre.

Le patron de Wagner accuse la Russie d'avoir ordonné des frappes meurtrières sur ses camps militaires

Premier élément marquant de cet enchaînement : vendredi, en début de soirée, le chef du groupe paramilitaire Wagner a accusé l'armée régulière russe d'avoir mené des frappes sur des camps de ses combattants à l'arrière du front ukrainien, faisant un "très grand nombre de victimes".

"Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l'arrière. Un très grand nombre de nos combattants ont été tués", a déclaré Evguéni Prigojine dans un message audio diffusé par son service de presse, en promettant de "répondre" à ces attaques ordonnées selon lui par le ministre russe de la Défense. Le chef du groupe paramilitaire a également appelé à "stopper" le commandement militaire russe, en appelant à ne pas opposer de "résistance" à ses troupes et en affirmant que le ministre de Défense, Sergueï Choïgou, serait "stoppé".

La Russie dément ces accusations

En suivant, l'armée russe a démenti avoir bombardé des positions du groupe paramilitaire russe Wagner, comme l'a affirmé son patron Evguéni Prigojine dans des accusations spectaculaires qui exposent les profondes tensions au sein des forces de Moscou en Ukraine.

Les services de sécurité russes ouvrent une enquête pour "appel à la mutinerie"

Les services de sécurité russes (FSB) ont ouvert une enquête pour "appel à la mutinerie armée" après l'appel du chef du groupe Wagner à se soulever contre le commandement militaire. L'annonce est faitr par le Comité national antiterroriste de Russie, dans un communiqué cité par les agences de presse russes. En suivant, les services de sécurité ont appelé à arrêter le patron de Wagner.

La sécurité est renforcée à Moscou

Les mesures de sécurité ont été renforcées à Moscou, la capitale russe, rapporte l'agence d'Etat TASS. "Les installations stratégiques, étatiques et les infrastructures de transport ont été placées sous protection renforcée", ont précisé les forces de l'ordre, selon cette source.

Les troupes ukrainiennes se préparent à attaquer, selon Moscou

La Russie a affirmé que les forces ukrainiennes se préparaient à attaquer près de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, en "profitant" du chaos provoqué par l'appel du chef du groupe Wagner au soulèvement contre l'état-major russe. Le ministère russe de la Défense assure par ailleurs frapper les forces ukrainiennes avec l'aviation et l'artillerie.

Kiev accuse Moscou de préparer un "attentat terroriste" à Zaporijjia

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de préparer un "attentat terroriste" impliquant une fuite "de radiations" à la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les troupes russes dans le sud de l'Ukraine.

"Ils ont tout préparé pour cela", a déclaré sur Telegram Volodymyr Zelensky dont le pays avait été le théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire après l'explosion d'un réacteur à la centrale de Tchernobyl. "Nous transmettons ces informations à tous nos partenaires dans le monde entier, toutes les preuves", a-t-il poursuivi. "Le monde est prévenu, le monde peut et doit agir", a-t-il exhorté.

"Je n'ai pas de raison d'appeler Vladimir Poutine", affirme Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a jugé sur franceinfo, RFI et France 24 que le Sommet de Paris qui regroupe une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement dans le but de relancer la coopération Nord-Sud pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique souligne "l'isolement de la Russie" sur la scène internationale.

Emmanuel Macron ne prévoit pas d'initiative particulière pour renouer le dialogue avec Vladimir Poutine : "Je n'ai pas de raison de l'appeler aujourd'hui. Il y a une contre-offensive ukrainienne. Le temps viendra, je l'espère, de négociations aux conditions de l'Ukraine. Par contre, s'il m'appelle pour proposer quelque chose, je le prendrai parce que la France a toujours été une puissance facilitatrice et de médiation", déclare-t-il.

La Russie élargit sa liste de responsables européens interdits d'entrée

La Russie a annoncé avoir "considérablement élargi" la liste de responsables européens interdits d'entrée sur son territoire, en réaction aux nouvelles sanctions de Bruxelles à son encontre en lien avec le conflit en Ukraine.

Sans préciser le nombre de personnes concernées, le ministère russe a indiqué que les responsables visés étaient notamment membres des services de sécurité ou d'institutions politiques ou commerciales européennes, ainsi que des parlementaires européens "faisant la promotion d'un agenda (hostile) envers la Russie".