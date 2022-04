Guerre en Ukraine : au front, la lassitude gagne les soldats ukrainiens

Mal équipées, les forces ukrainiennes commencent à se lasser de ce conflit. Elles réclament du matériel et des armes afin de pouvoir lutter d'égal à égal contre l'armée russe.

A taille humaine, les choses sont parfois plus faciles à appréhender, comme l’explique cette militaire ukrainienne qui combat sur le front Est : "C’est une fusée russe. Ça fait longtemps qu’ils nous menacent avec des armes de cette taille. Depuis une semaine ils les utilisent beaucoup ". Un missile de courte portée, très destructeur quand il touche sa cible, et qui atteint aussi le moral. "Contre de telles armes, nous ne pouvons répondre qu’avec de l’artillerie et des chars. Malheureusement nous n’avons pas ce matériel à disposition", déplore-t-elle.

"Ils visent des civils"

Sur la ligne de front, tout semble calme. La confrontation directe avec les Russes n’a pas encore eu lieu. Mais ces soldats ukrainiens s’y préparent en creusant toujours plus profondément leurs tranchées. Quand ils quittent leur ligne défensive, la destruction n’est jamais très loin : "Les Russes n’ont aucune dignité. Ils visent des civils pas des militaires. Dans cette maison vivait une vieille dame. Elle est morte". La lassitude, un sentiment partagé par beaucoup de soldats ukrainiens déployés sur le front Est. Comme ce médecin de guerre dépourvu de matériel de secours. Mais ce sont surtout beaucoup d’armes qu’attendent les forces ukrainiennes. Notamment des blindés pour lutter d’égal à égal contre les Russes.