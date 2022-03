Guerre en Ukraine : après 17 jours de guerre, où en est l'offensive russe ?

Les troupes russes sont présentes dans de nombreux pans de l'Ukraine, après 17 jours de guerre, notamment dans l'est, le nord-est et le sud. L'armée avance vers l'ouest, depuis Mikolaïv, près d'Odessa, où des établissements de santé dans des zones civiles ont été bombardés. Dans le nord-est, entre Soumy et Kharkiv, un village a été ciblé par des missiles.

Freiner l'avancée des troupes russes

Les Russes se rapprochent de plus en plus de Kiev et sont désormais aux portes de la capitale. Ils progressent depuis le nord-est depuis la Biélorussie. En face, les Ukrainiens tentent de les freiner, par des embuscades, mais l'armée russe est en place sur des kilomètres. Dans la ville d'Irpin, non loin de Kiev, les traces des dégâts infligés par les Ukrainiens sont visibles, avec des chars calcinés. Des ponts ont été détruits pour ralentir l'avancée des forces russes. Enfin, à Melitopol, où elles sont également en nombre, une manifestation a eu lieu pour demander la libération du maire, qui aurait été enlevé, vendredi 11 mars.