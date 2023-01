Guerre en Ukraine : à Koupiansk, la trêve annoncée n'a jamais eu lieu

Les habitants du district de Koupiansk, en Ukraine, se retrouvent au milieu des duels d'artillerie. Les Russes ne sont qu'à deux kilomètres de la ligne de front.

Dans le district de Koupiansk, en Ukraine, le supposé cessez-le-feu de 36 heures n'a jamais eu lieu. Les forces russes sont seulement à deux kilomètres de la ligne de front. Les troupes ukrainiennes ont repris la zone après l'effondrement des lignes russes dans une contre-offensive, en septembre dernier. Depuis, le front n'a presque pas bougé, mais les stigmates des batailles précédentes, comme des chars détruits ou des restes de corps décomposés, sont encore présents.



"On veut juste rester en vie"

Des habitants, qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu partir, se retrouvent au milieu des duels d'artillerie. "J'ai entendu cinq roquettes aujourd'hui", confie une femme. En Ukraine, le mois de janvier est censé être celui des célébrations, dans la foulée du Nouvel An et du Noël orthodoxe. Mais cette année, les habitants sont restés chez eux. "Comment voulez-vous qu'on célèbre quoi que ce soit dans ces conditions ? On n'a pas la tête à ça, on veut juste rester en vie", affirme une Ukrainienne.