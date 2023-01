Pakistan : le pays submergé par la misère

Au Pakistan, la pénurie alimentaire inquiète les habitants. Certains produits de base manquent sur les marchés, à l'image de la farine.

Au Pakistan, les conséquences des inondations historiques du mois d'août dernier sont encore dans toutes les mémoires. Un tiers du pays avait été submergé, et 33 millions de personnes affectées. Aujourd'hui, c'est la pénurie alimentaire qui inquiète. Sur les marchés, certains produits de base manquent cruellement, comme la farine. "Les récoltes ont été détruites, c'est vraiment difficile de trouver de la farine. Il n'y a qu'une seule livraison par semaine, et il y a déjà 500 personnes qui attendent d'en avoir", confie un homme, lundi 9 janvier.



Les rivières fertiles en poissons

Mais une bonne nouvelle vient d'arriver en provenance du nord du Pakistan. Cette année, les rivières sont très fertiles en poissons. Cela permet de pallier les autres pénuries. Mais le prix du poisson a nettement augmenté par rapport à l'an dernier, et cette denrée pourra nourrir une partie du pays seulement cet hiver. En effet, dès que les températures augmenteront, il ne sera plus possible de transporter de poissons.