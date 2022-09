Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir repris la ville de Koupiansk, dans l'est du pays

Cette ville à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv, une région stratégique occupée depuis six mois par l'armée russe, était l'enjeu majeur de la contre-offensive ukrainienne dans cette zone.

Les combats font rage dans l'est de l'Ukraine. Kiev a annoncé, samedi 10 septembre, avoir repris la ville de Koupiansk, dans l'est du pays. Cette ville à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv, une région stratégique occupée depuis six mois par l'armée russe, était l'enjeu majeur de la contre-offensive ukrainienne dans cette zone.

Les forces spéciales ukrainiennes ont diffusé des images sur les réseaux sociaux, montrant leurs officiers "à Koupiansk, qui a été et sera toujours ukrainienne". Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants, avec le texte : "Koupiansk, c'est l'Ukraine".

L'Ukraine avait créé la surprise, cette semaine, en affirmant avoir gagné du terrain à l'est, dans la région de Kharkiv. "Nous pouvons reprendre nos territoires, nos terres", s'était félicité le président Volodymyr Zelensky. De son côté, l'armée russe a envoyé des véhicules blindés et des canons en renfort dans la région de Kharkiv, ont rapporté vendredi les agences de presse russes, publiant des images transmises par le ministère de la Défense.