Guerre en Ukraine : à Kherson, les vendanges tout près de la ligne de front

Il y a six mois, les chars russes entraient dans Kherson, ville ukrainienne de 300 000 habitants. Depuis le début de l'été, dans cette région du sud, l'armée ukrainienne mène une contre-offensive, et les combats font rage. Mais près de la ligne de front, dans un vignoble, tout semble calme. Ce domaine de 10 hectares appartient à Pavlo Magalias, ancien haltérophile reconverti dans les vins. À quelques centaines de mètres, de l'autre côté de la berge, Russes et Ukrainiens s'affrontent.

"J'ai envie de les réduire en miettes"

"La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la haine envers les Russes. J'ai envie de les réduire en miettes. Avant, chacun était chez soi. Nous, on travaillait bien, ici. Alors pourquoi sont-ils venus ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ?", interroge le propriétaire du vignoble. Les mêmes questions taraudent les ouvriers viticoles. Malgré la guerre toute proche, ils continuent de travailler. L'heure des vendanges est arrivée et les raisins sont mûrs. "On entend d'ici qu'ils bombardent. Ça fait du bruit, mais on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On doit bien vivre, donc il faut travailler", résume Zynayida Bosa, une des ouvrières.