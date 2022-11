Guerre en Ukraine : à Kherson, figée dans l'attente, les deux camps se préparent à d'intenses combats

Plus aucun ferry, désormais, ne relie les deux rives du Dnipro. Les autorités d'occupation de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé la fin des navettes d'évacuation de la ville, mardi 8 novembre. La veille, Kirill Stremoussov, responsable adjoint des forces d'occupation, avait encore appelé le maximum d'habitants à "quitter" la ville, conquise par la Russie aux premiers jours de la guerre. Vendredi dernier, Vladimir Poutine avait lui-même déclaré que toute la population devait être évacuée. Avant cela, l'occupant russe avait fait part du transfert de 70 000 personnes sur la rive droite.

>> Guerre en Ukraine : suivez les derniers événements dans notre direct

Après des coupures d'électricité (provoquées par des frappes ukrainiennes, selon l'occupant), le courant a été partiellement restauré dans la ville. De son côté, Kiev assure que ces lignes ont été sectionnées par l'ennemi lui-même afin de contraindre les résidents à prendre le chemin des territoires russes. "L'approvisionnement en eau et chauffage a été rétabli, tout comme le système d'égouts", ont annoncé les autorités d'occupation, lundi, mais les travaux de réparation se poursuivent.

Alors que l'armée ukrainienne se rapproche à petits pas, localité par localité, la ville est toujours dans le statu quo. La communication sur les opérations en cours est désormais verrouillée, et les experts se perdent en conjectures sur l'imminence d'un assaut sur la capitale régionale. "A certains endroits, des équipements ennemis positionnés en colonne ont été remarqués", a déclaré Kirill Stremoussov. Peut-être fait-il référence à une vidéo apparue sur les réseaux sociaux, où s'étire un ruban de véhicules vert kaki.

Le Kremlin a déjà préparé des éléments de langage pour les propagandistes du régime, rapporte le site russe indépendant Meduza (lien en russe) qui a pu consulter les documents. La situation de Kherson est décrite comme "la plus difficile pour l'armée russe au stade actuel de l'opération spéciale".

En réponse à ces "préparatifs" ukrainiens, les forces russes affirment avoir transformé le secteur en vaste forteresse. En exploitant des images satellite, l'analyste Benjamin Pittet a notamment identifié trois lignes défensives sur la rive droite du Dnipro. Dans ce système complexe de tranchées et de fortifications, parfois au bord du fleuve, parfois 15 km en retrait, des positions ont été aménagées pour permettre le stationnement de véhicules blindés de combat.

The Russians are currently building three lines of trenches and bunkers on the right side of the Dnieper. These defensive positions use natural and artificial barriers such as the Dnieper River and the numerous canals in the Kherson region.

2/ pic.twitter.com/aHyhTR9J1b