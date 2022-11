DIRECT. Guerre en Ukraine : la Maison Blanche assure que le soutien de Washington à Kiev restera "infaillible" après les midterms

Ce qu'il faut savoir

"Le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine sera infaillible et inébranlable" quel que soit le résultat des élections de mi-mandat, a fait savoir Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche, lundi 7 novembre. Pourtant, le chef des élus républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réitéré dans une interview diffusée lundi sur CNN sa volonté de "ne pas faire de chèque en blanc" à Kiev si son parti s'emparait de la majorité à l'issue des midterms. Suivez notre direct.

De nouveaux systèmes antiaériens livrés. L'Ukraine a reçu lundi de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne destinés à contrer les missiles russes. Le ministère ukrainien de la Défense a également annoncé que l'Etat allait prendre le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique" afin d'aider à l'effort de guerre.

Une situation "tendue" sur le front de l'énergie. Après plusieurs séries de frappes russes qui ont laissé des centaines de milliers de personnes sans courant, les autorités de la région de Kiev ont évoqué une situation "tendue" et ont appelé les habitants à "utiliser l'électricité avec parcimonie", alors que l'opérateur Ukrenergo a dû procéder à des "arrêts d'urgence".

L'eau et de l'électricité rétablies à Kherson. Côté russe, les autorités d'occupation de la ville de Kherson, dans le sud du pays, ont annoncé la "stabilisation" de l'approvisionnement en eau et électricité, au lendemain de deux frappes dont Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. Ces dernières ont endommagé le barrage hydroélectrique de Kakhovka.