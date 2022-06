Guerre en Ukraine : à Kharkiv, un calme relatif et des écoles en ruines

À Kharkiv, à l'Est de l'Ukraine, dans un café, les clients peuvent à nouveau s'attabler, après deux mois de fermeture. "Les gens veulent boire un café et sortir, après être restés dans leur refuge. Ils veulent vivre un peu", témoigne Aliona, la gérante. Pourtant, à quelques kilomètres de là, en périphérie, les missiles continuent de tomber. Dans la nuit de mercredi 1er juin, une école a même été complètement détruite. Depuis le début de l'invasion russe, plus de la moitié des bâtiments scolaires de la ville sont tombés en ruines.

"Ce ne sont même pas des animaux"

"Ils le font pour intimider tout le monde. Pour que les enfants ne reçoivent pas d'éducation, pour que les patients ne reçoivent pas de soins. Ce ne sont pas des humains, ce ne sont même pas des animaux", affirme Alexei, employé d'une école voisine de celle bombardée. Au milieu des décombres, les habitants cherchent à récupérer ce qu'ils peuvent.