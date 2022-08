Guerre en Ukraine : à Kharkiv, certains habitants choisissent de rester malgré les bombardements

Sur la façade de cet immeuble éventré de Kharkiv, chaque appartement porte encore la trace de la violence des bombardements. Dans le quartier résidentiel de Saltivka, particulièrement animé avant la guerre, les aires de jeu ont été désertées, comme la plupart des appartements. Slava et sa femme font partie des quatre derniers habitants à être restés. "On n'a nulle part où aller, et c'est notre maison, on doit la protéger", explique-t-il.

Quartier détruit à 90%

Depuis quatre mois, le couple vit sans eau ni électricité et passe une partie de la journée dehors, notamment pour cuisiner. "On fait du feu avec ces branches d'arbre qui sont tombées après des bombardements ici", poursuit-il. Dans ce quartier détruit à 90%, plus aucun commerce ne fonctionne et les habitants ne doivent compter que sur l'aide humanitaire et les bénévoles, qui viennent rendre visite à ces habitants trois fois par semaine.