Frappes russes en Ukraine : "Il s'agissait de missiles longue portée", affirme la députée ukrainienne Alyona Shkrum

"Il s'agissait de missiles longue portée", affirme mardi 15 novembre sur franceinfo la députée ukrainienne Alyona Shkrum après le lancement de plus de 100 missiles depuis la Russie vers l'Ukraine d'après un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. "Ce sont les informations que j'ai. Il s'agit de missiles longue portée, tirés depuis Astrakhan et Volgograd en Russie."

"Ce sont des missiles longue portée qui peuvent viser la Pologne, Paris ou encore d'autres villes. C'est pourquoi je pense que c'est un signe pour le G20 [qui se tient en ce moment à Bali] qu'il faut isoler la Russie", estime la députée ukrainienne.

Alyona Shkrum ne pense pas que ces missiles soient une réponse à la reprise de Kherson : "Kherson a été libérée. Je pense que c'est un signe pour le G20 et pour tous les pays du monde. Ce n'est pas possible de discuter avec Vladimir Poutine qui est totalement isolé", lance-t-elle. Pour la députée, le dialogue avec le chef du Kremlin n'est plus possible "après ce qu'il a fait à Boutcha ou à Marioupol".

"Nous sommes prêts à discuter avec quelqu'un d'autre ou quand il n'y aura pas de soldats russes sur notre territoire, ou nous pouvons discuter à propos des réparations", poursuit Alyona Shkrum qui estime que ce n'est pas à l'Union européenne de payer la reconstruction de l'Ukraine mais "à la Russie".

Concernant la coupure massive d'électricité qui touche Kiev mardi 15 novembre au soir, la députée ajoute : "Il n'y a pas d'électricité dans mon appartement ni dans le centre de Kiev. J'ai peur que cette nuit se fasse sans électricité et sans chauffage pour beaucoup d'habitants." Mais elle reste confiante malgré tout : "On va tout restaurer et on va reconstruire notre réseau électrique. On l'a déjà fait plusieurs fois."

