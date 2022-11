Guerre en Ukraine : "Ces frappes vont rendre les Ukrainiens plus unis et plus déterminés", réagit le maire de la ville de Jytomyr

Le Kremlin s'acharne à priver l'Ukraine de courant. Plus de sept millions de foyers ukrainiens ont subi des coupures d'électricité, mardi 15 novembre, après une attaque massive de la Russie, avec une centaine de missiles tirés. La ville de Jytomyr, située à 150 km de Kiev, a été touchée par deux projectiles. Son maire, Serhiy Soukhomline, réagit auprès de franceinfo à ces nouvelles frappes visant les infrastructures énergétiques. Ironie du sort, le maire devait décoller justement aujourd'hui pour Washington (Etats-Unis), afin d'y participer à une réunion sur la sécurité énergétique du pays : "J'ai annulé samedi dernier, car nous nous attendions à de nouvelles frappes aériennes autour du 15 ou du 16 novembre."

Franceinfo : Quelle est la situation à Jytomyr ?

Serhiy Soukhomline : L'attaque est terminée au moment où nous nous parlons, et il n'y a plus d'alerte aérienne. Les habitants peuvent donc sortir des abris, mais nous nous attendons à une nouvelle vague d'attaques dans la nuit. Aujourd'hui, il y a eu deux frappes de missiles sur la ville de Jytomyr et une sur une autre ville de la région.

Le courant a été coupé dans toute la ville. Nos techniciens et spécialistes en énergie font tout leur possible pour restaurer les approvisionnements en électricité. Certains quartiers de la ville ont déjà retrouvé de l'énergie, notamment là où se trouvent des infrastructures critiques, comme les hôpitaux ou les systèmes de pompage d'eau.

Comment réagissez-vous à ces nouvelles attaques ?

En 1940, l'Allemagne a multiplié les frappes massives sur Londres, des dizaines de milliers de civils sont morts. Les survivants n'avaient plus de chauffage ou d'électricité, mais leur esprit est resté intact. Les citoyens britanniques ont réussi à remporter la guerre et les Allemands ont été envoyés au tribunal de Nuremberg. De la même manière, ces frappes vont rendre les Ukrainiens plus unis et plus déterminés. Il n'y a pas de panique dans notre société.

Comment allez-vous tenir à court terme ?

Nous nous préparions à ce genre de situations. Une partie des habitations, qui était traditionnellement chauffées au gaz, a basculé vers de modes de chauffage alternatifs comme le fuel. Ce qui a permis de rendre plus stable notre système. Par ailleurs, il y a un mois, nous avons décidé de commander des générateurs à grande capacité, afin de permettre à l'avenir d'assurer une certaine pérennité électrique pour le chauffage, même en cas de black out.

Ces frappes vous découragent-elles ?

C'est l'attaque la plus massive jusqu'ici. Au moment où se déroule le G20, Poutine veut montrer les muscles et lance donc une attaque massive sur tout le territoire ukrainien. Plus de cent missiles ont été tirés par les forces russes aujourd'hui. Nos soldats, dont les parents vivent dans des villes ukrainiennes privées d'électricité, seront encore plus déterminés et ils voudront remporter la guerre.