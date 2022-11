DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse les forces russes d'avoir commis des "atrocités" à Kherson

Ce qu'il faut savoir

"Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle les mêmes atrocités que dans d'autres régions de notre pays, où elle a pu entrer." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé, dimanche 13 novembre, les forces russes d'avoir commis des "atrocités" à Kherson, quelques jours après la reprise de la ville par les Ukrainiens. Il a ajouté que 400 "crimes de guerre" russes avaient été documentés, sans préciser s'ils concernaient uniquement la région de Kherson. Suivez notre direct.

Des scènes de liesse au milieu du chaos. A Kherson, la liesse prédomine depuis vendredi. Drapeaux ukrainiens, accolades avec les soldats de Kiev, klaxons et sifflets égayaient encore la ville dimanche, a constaté l'AFP. Malgré un certain chaos énergétique et logistique : le président Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir détruit les infrastructures essentielles avant de fuir. "Nous sommes en train de rétablir les communications, internet, la télévision et nous faisons tout notre possible pour restaurer la fourniture d'électricité et d'eau aussi vite que possible", a-t-il déclaré dimanche.

Regard tourné vers la Crimée. Les forces armées ukrainiennes ont également repris le contrôle de dizaines de localités dans toute la région de Kherson, qui avait été la première grande ville à tomber après l'invasion russe. Un ordre d'évacuation vers la région russe de Krasnodar, près de la Crimée, a été lancé par les autorités locales prorusses samedi soir à l'attention de leurs employés du district de Kakhovka, sur la rive orientale du fleuve. Dans la nuit de dimanche à lundi, le commandement sud de l'armée ukrainienne a affirmé que les forces russes continuaient à "mettre en place (...) des lignes de défense supplémentaires à plusieurs niveaux pour tenir les frontières occupées".

Mettre fin à la guerre, meilleur moyen de redresser l'économie mondiale. Sur le plan diplomatique, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé lundi, à la veille du sommet du G20 en Indonésie, que mettre fin à la guerre en Ukraine était "tout simplement la meilleure chose à faire pour l'économie mondiale". L'invasion lancée il y a neuf mois par le président russe Vladimir Poutine a de profondes répercussions économiques, avec l'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires.